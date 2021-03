Contorno occhi a prova di mascherina: i consigli per una pelle perfetta

L’utilizzo della mascherina ha trasformato il nostro sguardo in un unico catalizzatore di attenzione. Scopriamo i consigli per avere un contorno occhi sempre fresco, idratato e nutrito.

Il contorno occhi è, soprattutto all’utilizzo della mascherina, costantemente in primo piano, per questo necessita ancor di più di cure specifiche che rendano l’epidermide elastica, ben idratata e nutrita con trattamenti anti age e drenanti.

Scopriamo la skin care perfetta per il contorno occhi dalla detersione al trattamento specifico che renda lo sguardo ancor più fresco ed affascinante.

Contorno occhi: come detergerlo in modo corretto

Il contorno occhi è una parte del nostro viso molto delicata che dovrebbe essere sottoposto a pochissimo stress e necessita di trattamenti delicati e profondi ogni giorno. Il primo step da non sottovalutare mai è la detersione di quest’area del viso, soprattutto per quanto riguarda l’eliminazione del makeup.

Ogni sera, prima del riposo notturno e dell’applicazione di prodotti specifici, il contorno occhi ed in particolare gli occhi, andranno struccati con delicatezza, questo eliminando ogni traccia di makeup anche il più tenace con un prodotto che non necessiti di stressare gli occhi e la pelle con passaggi troppo decisi.

Uno struccante bifasico sarà il prodotto perfetto per eliminare il trucco, e se lo si passerà sul bordo degli occhi e tra le ciglia con l’ausilio di un bastoncino di cotone, eliminerà anche il residuo di mascara e di matita degli occhi depositato alla base delle ciglia.

Una volta eliminato il makeup con lo struccante, si dovrà detergere il contorno occhi, come il resto del viso con un detergente delicato, risciacquarlo con cura e tamponarlo delicatamente con un panno di spugna. La detersione andrà fatta anche al mattino.

La maschera trattamento per il contorno occhi

Il contorno occhi può essere segnato da piccole rughette, soprattutto di espressione, ma anche da borse e occhiaie per questo almeno una volta a settimana potrà essere piacevole applicare sulla parte una maschera trattamento.

In commercio si trovano diversi prodotti specifici, i più ricercati sono senza dubbio i patch in silicone imbibiti di prodotti dal potere super idratante e liftante, ma anche prodotti in crema da applicare per godere di nutrimento e luminosità.

Se vuoi utilizzare una maschera per il contorno occhi che doni nutrimento, idratazione e luminosità, puoi anche prepararla in casa seguendo questo video tutorial!

Contorno occhi: il massaggio per drenare i liquidi in eccesso

Un passaggio fondamentale per avere un contorno occhi fresco e luminoso è senza dubbio il massaggio con cui vengono massaggiati e fatti assorbire i trattamenti estetici dedicati al contorno occhi.

Il movimento dei polpastrelli infatti veicolerà le sostanze nutritive ed idratanti attraverso l’epidermide ma permetterà anche di drenare qualche gonfiore naturalmente presente in questa parte delicata del viso. Il massaggio del contorno occhi potrà anche essere effettuato con un gel specifico e naturale preparato in casa!

Scopri come effettuare un massaggio del contorno occhi in modo delicato, profondo e molto efficace seguendo questo video tutorial!

Contorno occhi: la tonificazione

Dopo aver deterso il contorno occhi ed eventualmente averlo trattato con una maschera, dovrà essere tonificato. L’applicazione di un prodotto tonificante, viene troppe volte sottovalutata ma al contrario risulta essere davvero efficace. Basterà picchiettare tutta la zona con un idrolato di fiori o un tonico specifico e naturalmente privo di sostanze che potrebbero irritare la zona perioculare così delicata.

Contorno occhi: i trattamenti mirati da applicare mattina e sera

Sia al mattino che alla sera il contorno occhi andrà trattato con un prodotti specifici che mirino per prima cosa al nutrimento e all’idratazione profonda. Mentre al mattino si potrà applicare un’emulsione fresca e leggera, alla sera si potrà applicare una crema più corposa e ricca di agenti nutrienti e anti age specifica per rendere la zona del contorno occhi liscia, morbida, compatta e fresca.

Se vuoi preparare un contorno occhi strepitoso e da applicare soprattutto alla sera, potrai prepararlo in casa, seguendo questo interessantissimo video tutorial!