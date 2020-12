Se sei tra le persone che si svegliano ogni giorno con le borse sotto gli occhi, ecco la ricetta naturale che ti aiuterà a risolvere il problema in modo risolutivo ed economico.

Le borse e le occhiaie segnano il tuo sguardo ogni giorno? Scopri come preparare un prodotto naturale, un eccezionale trattamento di bellezza da applicare ogni mattina ed ogni sera sul contorno occhi per ritrovare uno sguardo rilassato e luminoso.

Serviranno davvero pochi ingredienti per preparare un contorno occhi che in commercio trovereste a costi davvero importanti, scopriamo come prepararlo in casa! Scopri anche come preparare una crema idratante viso alla rosa.

Borse, occhiaie e rughe: come preparare un contorno occhi alla rosa fai da te

Il fai da te è un’opportunità che in campo cosmetico non bisognerebbe farsi sfuggire, soprattutto quando si ha la possibilità di creare un trattamento di bellezza mirato, ricco di sostanze benefiche e privo di ingredienti nocivi per la salute, un prodotto che permetta di prendersi cura di se stesse in modo efficace e di sapere cosa ci si spalma sulla pelle.

Scopriamo come preparare un ottimo gel contorno occhi anti borse, occhiaie e antirughe con ingredienti naturali alcuni dei quali si possono trovare facilmente on line, su siti come aroma-zone o l’italianissimo la saponaria.

Gel contorno occhi anti borse, antirughe e anti occhiaie alla rosa fai da te: il video tutorial

Per preparare il gel contorno occhi alla rosa, avrete bisogno di:

47,05 grammi di idrolato di rose

0,5 grammi di caffeina

0,5 grammi di gomma xantana

2 grammi di gel di sodio ialuronato (facoltativo)

0,3 grammi di cosgard

Per prima cosa versare l’idrolato di rose in un bicchiere di vetro, questo ingrediente è un ottimo lenitivo della pelle e antirughe naturale. Aggiungere la caffeina in polvere, perfetta per eliminare borse e occhiaie, mettere tutto a bagno maria per circa un minuto per far sciogliere la caffeina.

Togliere dal bagnomaria e aggiungere a pioggia la gomma xantana e frullare per circa un minuto con un mini frullatore (montalatte) per ottenere un gel. Aggiungere anche il gel di sodio ialuronato e frullare ancora fino ad ottenere un composto omogeneo. Infine aggiungere il cosgard, il conservante, che permetterà di conservare il gel contorno occhi fino a 5-6 mesi.

Dopo aver misurato il ph del gel che dovrà essere tra 6.0 e 6.5 versare tutto in un contenitore in vetro roll on perfetto per applicare il gel al mattino e alla sera.