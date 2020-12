Arisa racconta il dolore per la malattia della madre spiegando che, quest’anno, non festeggerà il Natale con la famiglia.

A poche ore dal Natale, Arisa racconta la malattia della madre. In una toccante intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, la cantante che parteciperà al Festival di Sanremo 2021 e che è attualmente impegnata come coach di canto nella scuola di Amici, ha raccontato come sarà il suo Natale confessando i momenti difficili vissuti in famiglia per la malattia della madre.

Fortunatamente, oggi, la mamma di Arisa sta bene, ma la cantante spiega i dettagli della battaglia fatta dalla madre contro la malattia.

Arisa racconta la malattia della madre e svela come sarà il suo Natale

La cantante lucana, in un’intervista pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Chi, racconta a cuore aperto la malattia della madre:

“Mia mamma si è ammalata. Ha avuto due tumori uno dietro l’altro”, ha spiegato Arisa che quest’anno, trascorrerà il Natale lontano dalla sua famiglia a causa dell’emergenza sanitaria. “Sarà il primo Natale lontano dai miei, non credo che andrò da loro”, ha aggiunto.

Pur non potendo raggiungere la propria famiglia per le festività natalizie, Arisa può tirare un sospiro di sollievo perchè la madre, fortunatamente, sta meglio. “Sta un po’ meglio adesso, ma è una persona fragile. Anche se mi costa l’infinito temo che non potrò andare da loro“, ha aggiunto.

Arisa, dunque, trascorrerà il Natale a Milano? Probabilmente potrebbe farlo in compagnia del suo nuovo fidanzato con cui si è mostrata sui social. Tuttavia, nei prossimi giorni, come ha spiegato al magazine del settimanale Chi, si dedicherà anche agli amici e alla musica. “Mi concentrerò sul disco, sugli amici, e sul cercare di capire quali sono le cose giuste“, ha spiegato.

Tra gli amici della cantante c’è sicuramente Cristiano Malgioglio a cui ha fatto una sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

“Che meraviglia vederti, sono felicissimo di questo regalo. Sai quanto ti amo. Sei un regalo enorme per me. Ti ho sempre detto che sei la voce più bella in assoluto che abbiamo in Italia. Queste feste, come sai, mi mettono una tristezza fortissima. Subito dopo la fine delle feste mi ricarico”, le ha detto il paroliere.