109 anni, il segreto di longevità di questa donna ha a che fare con gli uomini

Questa donna ha vissuto fino a 109 anni e ha avuto una vita felice. L’anno della sua morte ha rivelato il suo incredibile segreto di longevità.

Qual è il segreto di una vita felice e longeva? Sicuramente è la salute. Ognuno per restare in salute sceglie di fare qualcosa che gli permette di sentirsi bene a livello fisico ma anche psicologico. Per quanto riguarda i segreti di longevità abbiamo raccolto quelli di diversi centenari.

Dopo i 14 consigli di salute e longevità di un medico centenario e i 5 segreti della longevità di questo uomo di 113 anni, abbiamo raccolto la testimonianza di altri centenari che hanno vissuto fino a 122 anni ed ognuno di loro ha raccontato cosa gli ha permesso di vivere una vita molto più lunga rispetto alla media.

Qual è il segreto della longevità secondo i centenari?

I centenari hanno dei segreti e piccole stranezze che giudicano i responsabili della loro longevità. Sono delle cose alle quali nessuno darebbe valore se non fosse che racchiudono un grande segreto, quella della vita. Per alcuni la durata della vita dipende dalle cose che mangiamo, per altri dalle persone frequentate, per altri ancora dallo stile di vita condotto.

Jessie Gallan, per esempio ha vissuto fino a 109 anni ed è morta nel 2015, era la donna più anziana della Scozia, secondo lei deve il fatto di aver vissuto così a lungo ad una sola ed unica prerogativa di vita: “Ha evitato gli uomini”. “Sono più una preoccupazione che altro. “

Un’altra centenaria, Jeanne Calment, morta nel 1997 a 122 anni ha fornito la sua personale ricetta di longevità quotidiana che consiste in questo:

fare sport

bere un bicchiere di Porto

fumare 2 sigarette al giorno

Susannah Mushatt Jones è un’altra centenaria morta nel 2016 all’età di 116 anni. Secondo lei se ha vissuto così a lungo lo deve a:

quattro fette di bacon, uova e avena che ogni mattina hanno rappresentato la sua colazione .

. ma anche e soprattutto alla sua energia positiva: “Mi circondo di amore ed energia positiva, è la chiave per una vita lunga e felice”, ha dichiarato lei stessa in una delle sue ultime interviste.

Tra tutti il segreto di longevità di Jessie Gallan è il più insolito. Gli uomini sarebbero una fonte di stress e quindi evitandoli si vivrebbe meglio. Non è l’unica a sostenere questa ipotesi, secondo le conclusioni di uno studio i mariti stresserebbero le mogli 10 volte di più rispetto ai figli.

Nel suo ultimo anno di vita questa centenaria rilasciò una intervista per il Daily Mail,nella quale disse espressamente: “Il mio segreto per la longevità è per stare lontano dagli uomini. Sono più una preoccupazione che altro. “. La donna non si è mai sposata, ha preferito dedicarsi al lavoro: “Ho sempre lavorato molto duramente e ho fatto solo rare vacanze. Ho anche fatto molto esercizio e mangiato una ciotola di porridge ogni mattina “, ha detto.

Le sue parole, sono le stesse di Emma Morano, una centenaria italiana morta nel 2015. Questa donna provò l’ebbrezza del matrimonio, si sposò ma perse il marito precocemente e da allora non ammise nessun altro uomo nella sua vita. Dal 1938 al 2015 restò single: “Non volevo che nessuno mi dominasse ”, ha confidato in un’intervista al New York Times.

Attualmente la donna più anziana dell’Umanità è una donna giapponese, Kane Tanaka, ed ha festeggiato il suo 117 ° compleanno lo scorso gennaio.