Come ti vesti a Natale: ecco gli outfit per la festa più magica dell’anno

Come ti vesti a Natale? Ecco alcuni outfit natalizi da indossare per la festa più magica dell’anno anche se si sta a casa.

Tutti aspettiamo il Natale per la magia che offre quella che viene definita come la festa più bella dell’anno. Quest’anno però dovremo trascorrerlo a casa, insieme ai nostri familiari più stretti.

Anche se il Covid-19 ha sconvolto le vite di tutti, non vogliamo di certo rinunciare a stare bene durante le feste di Natale, e questo significa anche vestirsi bene così da sentirci a posto con noi stesse e con gli altri.

Non è detto che perché si stia a casa dobbiamo essere sciatte e poco curate. Ecco allora alcuni outfit da indossare il giorno di Natale. Pronte a scoprire le idee?

Ecco gli outfit natalizi da cui puoi prendere spunto

Come ti vesti a Natale? Una domanda che fino all’anno scorso molti di noi si ponevano ma che quest’anno suscita non pochi dubbi. Un vero peccato, perché anche se c’è una pandemia, non per questo dobbiamo rinunciare ad essere carine a casa. Anzi! I nostri familiari apprezzeranno se siamo curate.

Vediamo allora cosa possiamo indossare per essere belle il giorno di Natale, anche a casa.

1) Vestitino rosso. Un classico. Che sia rosso accesso, rosso bordeaux, di lana come un maxi-pull o di velluto. Il vestito rosso a Natale resta sempre tra le scelte più gettonate. Vediamo alcune idee direttamente dal sito Zalando.

Il primo abito da sinistra è un tubino in velluto di Dorothy Perkins, costo 37,99 €. Centralmente invece, per un look più sportivo c’è un maxi-pull, anche definito abito in maglia di Banana Republic al costo di 99,99 €. Infine, un mini-dress di Missguided, per completare la serie dei tubini al costo di 32,99 €.

Sotto potremo abbinare delle simpatiche calze antiscivolo o ciabatte, un po’ più ricercate, ma se vogliamo essere al top anche a casa potremo indossare uno stivale nero, sinonimo di comodità (qui puoi scoprire i modelli di quest’anno) o una scarpa più raffinata come un décolleté.

2) Scintillio. Vediamo ora un look scintillante, perché sotto le feste glitter e brillantini vanno un mondo.

Chi l’ha detto che dobbiamo per forza vestire di rosso? Se optiamo per altri colori potremo sempre indossare un capo che fa subito festa. Una gonna glitterata, un maglione impreziosito di strass, una gonna effetto lamé. Insomma, le alternative al rosso, ci sono eccome. Basta cercare un po’ e qualcosa di sicuro verrà fuori anche dall’armadio di ognuna di voi.

A sinistra troviamo una minigonna con paillettes blue navy di Molly Bracken al costo di 38,99 €. Sopra basterà abbinare un maglioncino su tono ed il gioco è fatto. Centralmente invece c’è un vestito in maglia a marchio Faina e al costo di 90,97 €. Potremo abbinarlo con un leggins. Infine, la gonna a campana effetto metallizzato di Next al costo di 59,00 €. 3) Tartan. E per le nostalgiche di Friends, e di Rachel Green, come non indossare il tartan a Natale? Ecco come abbinarlo seguendo le star.

E voi quale outfit sceglierete a Natale?