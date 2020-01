Coppia | I mariti stressano le mogli 10 volte di più rispetto ai figli. A rivelarlo uno studio americano condotto su 7.000 madri. Per quale motivo succede? Scopriamo le ragioni

In una famiglia dovrebbe esserci un equo scambio di doveri tra moglie e marito, specie per ciò che riguarda l’educazione dei figli e l’accudimento della casa. Ma, come potete immaginare, questo non accade, o meglio non sempre. La donna, madre, moglie e lavoratrice, si ritrova con un fardello immenso sulle proprie spalle. In una giornata e per tutti i giorni della sua vita, da quando ha messo su famiglia, è “costretta” a badare a tutto: riordinare la casa, cucinare, stirare, prendere e portare i propri figli a scuola piuttosto che in piscina o a danza. In più, deve lavorare, ricordarsi tutti gli impegni casalinghi e non, fare la spesa, buttare la spazzatura e, se in casa vive anche un amico a 4 zampe, portarlo fuori almeno due volte al giorno.

Vi sembra poco? No, è la “semplice” routine di una donna – madre. Ma qui, non parliamo del ruolo di madre, bensì, spostiamo la nostra attenzione su lui, l’uomo di casa, o meglio, colui che dovrebbe essere l’uomo di casa. Se un tempo il marito era colui che portava “la pagnotta a casa”, ora non è più così e dunque, le mogli (madri lavoratrici) si trovano a dover ricoprire tanti ruoli differenti con l’aiuto di…nessuno! E’ più che palese che, poi, la donna si stressi ancora di più! Non contando sull’aiuto dei figli, perché magari troppo piccoli o perché, beh, è così che stanno le cose, il marito dovrebbe (almeno) dare una mano in casa ma questo molto spesso non avviene. Risultato? Mogli stressate e nervose! A dirlo, non sono io (madre, moglie e lavoratrice) ma uno studio condotto negli Stati Uniti che ha rivelato che le mogli sono stressate maggiormente dal proprio marito piuttosto che dai propri figli, per ben 10 volte in più! Come può capitare una cosa del genere? Scopriamo di più e sveliamo le motivazioni che sono alla base del rapporto moglie-marito, e qui sì, che ci mettiamo il dito!

I mariti stressano le mogli 10 volte di più rispetto ai figli | Lo studio

Ogni coppia è diversa, ogni famiglia anche. In una famiglia funzionale ideale, gli adulti dovrebbero sostenersi a vicenda e contribuire equamente all’educazione dei figli. Tuttavia, sappiamo, come abbiamo largamente anticipato che, in molti casi tra dire e fare c’è di mezzo il mare e, purtroppo, in molte case è ancora la donna che deve sopportare il fardello dei lavori domestici e l’educazione dei figli. A svelare lo stress di queste mogli c’ha pensato uno studio condotto negli Stati Uniti su un campione di 7.000 madri. Il sondaggio sottoposto a queste donne ha rivelato che i mariti generano 10 volte più stress rispetto ai bambini. Il 46% delle donne intervistate ha dichiarato che i loro partner contribuivano più dei loro figli all’aumento dello stress.

Le intervistate hanno dichiarato che i propri mariti erano più stressanti dei loro figli perché le facevano “lavorare” più dei loro bambini. Altre hanno osservato che i bambini non gli causavano molti mal di testa, ma gli atteggiamenti infantili dei loro partner le infastidivano molto.

Inoltre, alcune hanno lamentato anche il fatto che il partner non le aiutava abbastanza con i lavori domestici, e perciò non restava molto tempo libero da dedicare a loro. Ci fu anche chi ha sottolineato che il matrimonio stesso è stressante, a causa dello sforzo che richiede ogni giorno.

Mogli stressate dai mariti? E’ tutta colpa delle aspettative disilluse

Ciò che si evince dallo studio condotto negli States sul campione delle mogli stressate dai rispettivi mariti è che queste ultime avevano aspettative troppo alte nei confronti dei propri partner. Queste aspettative sono state, nella maggioranza dei casi, disilluse da comportamenti spesso infantili e poco “da uomini”.

Certamente non tutti hanno la fortuna di avere un partner comprensivo disposto a condividere le faccende domestiche e l’educazione dei bambini. Ma è probabile che in questi risultati influiscano le aspettative disilluse delle mogli. Ad esempio, ci aspettiamo che un bambino faccia un capriccio e ci prepariamo per affrontarlo, ma non ci aspettiamo che un adulto si comporti come un bambino. Non possiamo aspettarci che un bambino capisca certe cose, ma ci aspettiamo comprensione da parte del nostro partner.

Quando la persona, che può essere tanto l’uomo come la donna, non soddisfa queste aspettative, non solo ci sentiamo delusi, ma anche defraudati. Questi sentimenti negativi si aggiungono allo stress quotidiano e possono finire per essere la goccia che fa traboccare il vaso. A volte, nel tempo, questi comportamenti possono portare anche ad una separazione dal proprio coniuge.

Cosa ne pensano i papà? Un sondaggio spiega il loro punto di vista

Se è vero che le mamme intervistate nel sondaggio hanno, per il 46%, dichiarato di essere stressate dai comportamenti del proprio partner, è vero anche che gli stessi mariti, nonché papà, in un altro sondaggio condotto, sempre dallo stesso team americano, hanno dichiarato di essere, invece, molto presenti all’interno della vita familiare e di occuparsi dei figli. A dirlo sono stati 1.500 padri di famiglia. La cosa strana è che delle 2.700 mamme intervistate, il 75% ha detto che facevano tutto loro. Insomma, chi ha ragione?

Inoltre, molti mariti hanno anche confessato di sentirsi feriti perché pensavano di avere un ruolo secondario nella famiglia. Due terzi dei padri ha anche detto che vorrebbero vedere riconosciuto il loro sforzo di tanto in tanto, almeno con parole d’incoraggiamento.

Aldilà di chi abbia più o meno ragione (entrambe le parti a mio avviso), lo studio dimostra un’altra verità sconcertante: e cioè che di fondo, in queste coppie vi è un problema di comunicazione e aspettative (disilluse) che non rispecchiano la realtà della vita quotidiana. Alcuni padri credono di fare abbastanza e non gli venga riconosciuto, mentre le madri pensano che non sia così.

Qual è la causa di questa insoddisfazione?

Parliamoci chiaro, il fatto è che essere genitori è stressante e spesso è più facile dare la responsabilità del nostro cattivo umore o della nostra incapacità di gestire la quotidianità al nostro partner anche se, in molti casi, di base vi è solo una grande insoddisfazione legata ad una frustrazione che può essere lavorativa, sentimentale o in genere.

Mantenere un rapporto di coppia richiede anche una buona dose d’impegno e spesso le donne chiedono troppo a sé stesse, pretendendo di essere madri, compagne, figlie e amiche perfette. Questa tensione per soddisfare tutti a lungo andare porta solo a distruggere la donna psicologicamente, causando forti stati di ansia e, a volte, depressione.

Ecco perché è importante trovare la causa di questa insoddisfazione poiché, alla fine, terminerà influenzando il rapporto di coppia. Infatti, diversi studi hanno scoperto che un matrimonio stressante, dove ci sono conflitti costanti, è dannoso per la salute del cuore quanto il fumo e aumenta le probabilità di soffrire di malattie cardiovascolari negli uomini come nelle donne. Un sondaggio condotto recentemente con 300 donne svedesi ha scoperto che il rischio di soffrire di un attacco di cuore si moltiplica per 3 volte quando il loro matrimonio è conflittuale.

Mogli stressate dai mariti | Ecco la soluzione giusta

In un sondaggio si è dimostrato come 9 coppie su 10 con almeno un figlio sono maggiormente stressate rispetto ai matrimoni senza figli. Questo è facile da dedurre, non ci vuole mica uno studio per saperlo ma, come fare per diminuire lo stress subito all’interno della coppia? Alcune regole di base che portano alla risoluzione del problema sono focalizzate sulla comunicazione di coppia. Quindi se sei una mamma o un papà dovresti puntare sulla comunicazione efficace. Non sai come? Ecco alcuni utili suggerimenti da adottare:

Chiedi al tuo partner ciò che ti serve, quando ti serve. Non far finta che lui/lei legga la tua mente.

Non cercare di fare tutto e per di più da sola/o, non devi farlo e non devi dimostrare niente a nessuno. Accontentati di dare amore ai tuoi figli ogni giorno.

Parla con il tuo partner delle tue paure, insicurezze e insoddisfazioni. Questo vi avvicinerà.

Metti in chiaro cosa ti aspetti dal tuo partner, senza recriminazioni e usando un tono di voce fermo ma, al contempo, dolce.

Non serve fare monologhi da un’ora e mezza, dì quello che devi dire al tuo partner senza giri di parole, solo frasi breve e che arrivano diritte al punto. (questo consiglio è riferito in modo particolare alle donne)

Se tuo marito (o tua moglie) non fa ciò che ti aspetti, non aggredirlo/a subito puntando il dito ma prova a dialogare con lui/lei facendogli capire che ti serve una mano, in modo tale di aver più tempo da dedicare a lui/lei (ci siamo capiti, vero?).

