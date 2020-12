Se siete tra quelli che a Natale hanno davvero mangiato troppo? Ecco una ricetta detox da provare assolutamente.

Natale è un periodo unico che si attende tutto l’anno, non soltanto per la rilevanza religiosa ma anche per le tantissime ricette che si possono gustare tra la cena della vigilia e il pranzo del giorno di Natale. Antipasti, primi, secondi piatti, contorno e dolce tutto in un unico pasto!

Se siete tra quelli che hanno davvero mangiato troppo e volete depurarvi e restare leggeri con un pranzo o una cena super detox, ecco la ricetta perfetta da provare e far provare a tutta la famiglia! Prova anche la dieta dei 3 giorni, per perdere fino a 2 chili.

Cosa mangiare dopo Natale: la vellutata di finocchi detox

Per preparare la vellutata di finocchi detox, avrete bisogno di:

1 chilo di finocchi

350 grammi di patate

500 ml. di brodo vegetale

30 ml. di olio extravergine di oliva

cipollina novella

sale quanto basta

Per prima cosa si dovranno lavare, mondare e tagliare a pezzi i finocchi e stessa cosa con le patate, che andranno sbucciate, lavate e tagliate a pezzi.

In una casseruola si verserà un giro di olio extravergine di oliva e la cipollina novella tagliata a rondelle sottili, dopo aver fatto soffriggere per circa 2 minuti, si potranno aggiungere i finocchi e le patate e girando con un cucchiaio di plastica o legno si faranno insaporire per circa 2 minuti.

A questo punto si potrà aggiungere il brodo vegetale ben caldo, si coprirà la casseruola con il relativo coperchio e si farà cuocere tutto per circa 20 minuti. Quando le verdure sanno cotte, si potrà aggiungere il sale e con un frullatore ad immersione frullare tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso.

La vellutata di finocchi andrà servita ben calda, magari in una ciotola in ceramica, condita con un filo di olio a crudo e con la barbetta del finocchio lavata e lasciata asciugare in precedenza. Accompagnata da dei crostini di pane, sarà un piatto completo e leggero perfetto per affrontare il post abbuffate natalizie.