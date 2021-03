Scopri come rinforzare i capelli deboli e che si spezzano grazie a un rimedio naturale a base di frutta o, meglio, di un frutto molto speciale.

C’è chi ha la cute grassa e chi invece secca, chi deve convivere con problemi di desquamazione e forfora e chi invece con capelli sporchi già il giorno dopo la doccia. Tutti però, indifferentemente, possono essere afflitte da una delle problematiche più comuni quando si parla di capelli: la debolezza.

Capelli deboli e che si spezzano possono conoscere diverse cause, da un periodo prolungato di stress ad una carenza di alcuni nutrienti fondamentali, passando per tante altre problematiche.

Almeno che la causa non sia a livello patologico, combattere i capelli deboli può passare anche per rimedi naturali. Oggi parliamo proprio di uno di questi, un rimedio legato a un frutto molto speciale che può risolvere anche il problema dei capelli più fragili.

Il frutto che salva i capelli deboli e che si spezzano

Se i capelli si spezzano e sono sempre più deboli, potremmo giovare di ottimi benefici inserendo nella dieta un alimento particolare.

Stiamo parlando della papaya, della quale abbiamo già visto le proprietà benefiche per la nostra pelle.

Questo frutto tropicale, grazie alle proprie proprietà nutrienti e antiossidanti, oltre che alla forte presenza di vitamina C, regalerà luce e volume anche ai capelli più sfibrati. Cosa ancor più importante la papaya favorisce il rafforzamento dell’intera capigliatura.

Come assumere la papaya? Le vie possibili sono diverse. Esistono infatti integratori da prendere per via orale ma è possibili anche optare per maschere o impacchi.

Oggi noi vi proponiamo un impacco a base di papaya e yogurt. Gli ingredienti sono:

mezza papaya

1 yogurt intero.

I due ingredienti andranno frullati insieme fino a ottenere un composto cremoso. L’impacco va tenuto in posa sui capelli per 30 minuti prima di lavare via con acqua tiepida.

Un’altra opportunità può essere la maschera papaya e miele. Gli ingredienti sono:

Mezza papaya

Un cucchiaio di miele

due cucchiai di olio extravergine d’oliva

Occorrerà frullare la papaya aggiungendo il miele poco alla volta insieme all’olio. Si dovrà ottenere una crema dalla consistenza omogenea da cospargere sui capelli e lasciare in posa circa 30 minuti per poi risciacquare.