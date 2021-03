Tra ritiri prima dell’inizio effettivo del programma ed abbandoni dei concorrenti già in Honduras, questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi non sembra partita al meglio. Tra i protagonisti spicca di certo Vera Gemma ed oggi diamo i voti ai suoi look.

Diretta, sexy, onesta e irascibile, si descrive così la figlia del grande attore Giuliano Gemma. La biondissima naufraga, che non ha intenzione di piegarsi a niente e nessuno, fa parlare di sé in ogni puntata. Per sapere tutto su Vera Gemma guardate qui mentre per l’analisi dei suoi outfit con relativi giudizi, continuate a leggere.

Vera Gemma e lo stile da eterna cowgirl

Nella prima immagine Vera si mostra con colori naturali, piega liscia ed ordinata, jeans trattati effetto slavato – come nel vero e proprio far-west – un’iconica cintura Gucci (che era di moda in quel periodo, circa vent’anni fa), camicia bianca perfetta ma cade sulla giacca. Quando creiamo un outfit è fondamentale seguire un filo logico che prescinda dai colori o da singoli abbinamenti. Una giacca in pelle sarebbe stata più coerente. Voto:6

Subito dopo la troviamo in versione luccicante, impossibile che passi inosservata, ma tutto sommato di classe. La folta e lunga chioma biondo platino e gli accessori argento si intonano all’abito con spalline sottili e attillato. Chic anche la posa pseudo-casuale. Voto: 8

Sul divano in pelle nera, si mostra come una “panterona” sexy e, senza nulla togliere al suo fascino evidente (che ha conquistato anche il poco più che ventenne Jeda) proprio non ci siamo. Ok il passato nei più noti nightclub di Los Angeles e l’esperienza da domatrice nel circo ma a casa non la giudicherebbe nessuno se indossasse normali pantofole come tutti noi. Scherzi a parte, alcuni look eccessivi poco si addicono ad una donna di cinquant’anni nota al pubblico ma piace anche per quello. Voto: 5

Il peggiore di tutti è senza alcun dubbio l’ultimo outfit, nella foto sotto. Partiamo dal basso: le scarpe da ginnastica sono ok con i pantaloni della tuta quindi a questo punto ci si aspetterebbe un t-shirt, firmata o meno, ma comunque sportiva. Invece no. Vera opta per un body con grafiche brillantinate ed una pelliccia che, essendo lei una donna intelligente e sensibile, è ecologica. Buona l’idea della borsa ma sbaglia il colore. Anche le unghie sembra siano di colori diversi ma ci auguriamo sia solo un errore dello scatto. Voto: 3

Riguardo allo stile sono parecchie le critiche sulla grintosa Vera ma il suo essere vera, e non solo di nome, ci piace parecchio! Le auguriamo di arrivare fino alla finale dell’Isola dei Famosi.

Silvia Zanchi