Carmen Russo senza trucco e senza filtri: incredibile!

Carmen Russo è una delle più note ballerine e showgirl presenti nel panorama televisivo italiano. Ma aveva mai visto Carmen Russo senza trucco e senza filtri? Sorprendente!

Carmen Russo è una vera icona della televisione italiana. Recentemente si è parlato a lungo di lei a seguito dello sfratto che lei e il marito Enzo Paolo Turchi hanno dovuto subire a cause delle morosità accumulate sul loro alloggio a Palermo. Ma l’avete mai vista senza un filo di trucco? Incredibile!

Carmen Russo è da sempre una grande appassionata di danza classica, passione a cui dedicherà tutta la sua vita. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella nei primi anni Settanta, partecipando ad alcuni concorsi di bellezza tra cui Miss Italia 1976.

Il mondo del cinema resta presto affascinato dal lei. All’inizio degli anni Ottanta ottiene infatti diversi ruoli in film horror, polizieschi ed erotici (in quest’ultimo filone è nota con lo pseudonimo Carmen Bizet). Persino Federico Fellini la scrittura come figurante La città delle donne.

Moltissime le sue collaborazioni con le più note emittenti televisive. Nell’81 affianca Raimondo Vianello alla conduzione de Stasera niente di nuovo, e sempre all’inizio degli ani ’80 entra a far parte del programma Drive In su Italia 1, dove ha modo di esibirsi in numerosi balletti.

Dal 2003 apre la sua scuola di danza a Napoli insieme al marito e nel 2014 ne apre un’altra sede a Palermo. Nell’autunno 2020 prende parte come concorrente al noto programma Tale e quale show, condotto da Carlo Conti. Dal 13 settembre 2021 entra come concorrente al Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Avete mai visto Carmen Russo senza trucco e senza filtri?

Carmen Russo è stata una vera e propria icona di bellezza in Italia degli anni Ottanta, una bellezza che le ha garantito il successo. Recentemente Carmen è stata fotografata nella Casa del Grande Fratello Vip completamente senza trucco e abbiamo potuto constatare che l’energica showgirl non ha perso il suo fascino nonostante l’età!

All’età di 62 anni, Carmen è ancora più in forma che mai e ha conservato intatto il suo ben noto fascino. Voi cosa ne pensate?