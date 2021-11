I 3 peggiori difetti di un uomo, nessuna donna li tollera e scappa

Siamo tutti esseri imperfetti ma sebbene alcuni nostri difetti siano tollerabili, ce ne sono altri che fanno scappare ogni partner.

Quali sono le cose che proprio non sopporti in un uomo? L’elenco completo dei difetti di un uomo potrebbe essere molto lungo e di sicuro anche quello delle donne non scherza. Tra tutti i difetti che un uomo possa avere ce ne sono 3 in particolare che le donne mal tollerano e che finisce per farle scappare a gambe levate. Hai una vaga idea di quali difetti stiamo parlando?

Convivere con un altra persona non è semplice. Durante il nostro tempo condiviso potremmo scoprire che l’altro non era poi così perfetto come immaginavamo. Un essere umano perfetto è un pensiero utopistico e anche sperare di trovare un partner che soddisfi pienamente ogni nostra aspettativa lo è. Con un pò di pazienza e tolleranza di solito si riesce a stabilire un equilibrio nella coppia, a patto che il nostro lui non abbia questi 3 specifici difetti. Sono in assoluto i meno tollerati dalle donne.

Questi 3 difetti di un uomo spingono ogni donna a lasciarli

Avete pensato a quali sono i peggiori difetti degli uomini? e per peggiori intendiamo che sono inaccettabili e che spingono ogni donna a cercarsi un altro partner.

I difetti dell’altro all’inizio della relazione sembrano impercettibili e ad ogni modo le donne sembrano ben disposte a tollerare tutto in nome dell’amore. Qualche tempo dopo, l’abbaglio iniziare sembra affievolirsi e si inizia a notare l’imperfezione del partner. Probabilmente anche lui inizierà a notare le nostre imperfezioni. In molti casi l’amore continua a crescere rigoglioso ma in 3 casi particolari le cose potrebbero andare diversamente da come ci si aspettava.

Ogni donna cerca nel partner una figura con la quale avanzare e prosperare, un uomo con una certa responsabilità e maturità, non un figlio da seguire. Per questo alcuni aspetti tipici degli uomini non sono affatto tollerati dalle donne.

Scopri quali sono i 3 difetti degli uomini giudicati insopportabili dalle donne:

L’uomo che si lamenta di tutto e brontola continuamente

Avere accanto una persona che si lamenta continuamente è in generale insopportabile. Le lamentele innervosiscono e creano un grande fastidio oltre ad apportare negatività in casa. Avere al proprio fianco un bambino capriccioso che non è mai contento è davvero troppo soprattutto per le donne molto indipendenti che non possono rinunciare ad una spalla forte sulla quale contare.

L’uomo scialbo che non tiene alla sua cura personale

Trascurare la propria igiene personale ed il proprio aspetto è inaccettabile. Chi non ama giacere accanto ad una persona profumata e curata? Avere cura della propria igiene personale è importante per se stessi e per le persone che ci circondano, specie per chi condivide con noi molto tempo. Capelli unti, vestiti sporchi, odore di sudore non solo non incoraggiano gli altri ad avvicinarsi ma spesso li allontana definitivamente.

L’uomo avaro su più fronti

L’avarizia è insopportabile in coppia. Spesso ci sono disparità economiche nella coppia e un partner potrebbe guadagnare più dell’altro e di conseguenza disporre di un budjet inferiore. Quando il partner è una persona che da molta importanza ai soldi le disparità economiche potrebbero rappresentare un problema. Ci sono uomini che badano molti ai soldi, a tutto ciò che viene speso e a chi li spende. Spesso le donne si occupano anche della casa e dei figli, motivo per il quale potrebbero optare per un lavoro part-time. Inconsciamente queste donne vorrebbero che il partner capisse ed apprezzasse tutta la cura ed i sacrifici che una donna investe per la sua famiglia nel tempo e che se anche apporta meno denaro in famiglia spesso lavora molto più degli altri. I vestiti lavati e stirati, la casa in ordine, la dispensa piena richiedono sforzi considerevoli e un partner che piuttosto che essere grato puntualizza chi ha pagato la cena l’ultima volta o chi ha fatto l regalo più costoso a Natale è piuttosto insopportabile.