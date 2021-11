Acconciatura di Natale 2021: come creare una raffinata rosa con i capelli

Il Natale sta arrivando ed essere curate ed eleganti sarà un modo per vivere queste festività con allegria e femminilità. Scopriamo come realizzare un’acconciatura di Natale creando una bellissima rosa con i capelli.

I capelli sono sempre un particolare che in occasioni speciali piace acconciare in modo particolare. Le festività natalizie rappresentano senza dubbio un’occasione unica per sfoggiare l’outfit più elegante e per realizzare un’acconciatura di Natale unica.

Vi piacerebbe realizzare una raffinata rosa con i vostri capelli? I consigli per curare i capelli e il video tutorial per imparare ad acconciarli “per le feste!”.

->>LEGGI ANCHE: Capelli appesantiti dopo balsamo e maschera? Ecco cosa sbagli!

Acconciatura di Natale: come preparare i capelli per essere legati e lavorati

I capelli, per realizzare in modo confortevole un’acconciatura non dovranno essere appena lavati. Questo perché sfuggirebbero al pettine e alle forcine. L’ideale sarà lavarli il giorno prima evitando di applicare troppi prodotti per lo styling che invece si utilizzeranno per acconciarli. L’importante sarà tenerli districati e per realizzare la bellissima rosa, lisciarli se si hanno i capelli ricci.

Evitiamo il balsamo dopo lo shampoo ma se possibile coccoliamo la chioma con una maschera pre shampoo che aiuterà a districare i capelli ma anche a nutrirli ed idratarli al punto giusto. In questo modo lo shampoo eliminerà ogni traccia di prodotto che se non risciacquato bene potrebbe rendere le ciocche pesanti. I capelli, in questo modo saranno pronti per essere protagonisti di un’acconciatura davvero raffinata.

Acconciatura di Natale 2021: come realizzare una rosa con i capelli

Questo tipo di acconciatura sarà perfetta su capelli medio lunghi e l’effetto finale sarà ancor più bello su capelli con colpi di luce o meshes che creeranno tridimensionalità.

La rosa sarà strutturata fondamentalmente da trecce lavorate su se stesse e allargante in alcuni punti strategici per creare l’effetto dei petali.

Potrà essere creata sulla nuca in posizione bassa o alta, scoprendo quale tipo di acconciatura ci dona di più con una tecnica davvero semplice e veloce, o anche di lato, per un effetto più giovane e sbarazzino.

->>LEGGI ANCHE: Lavare i capelli con prodotti naturali: lo shampoo alla farina di ceci

Non ci resta che seguire il video tutorial per imparare a realizzare questa bellissima rosa per l’acconciatura di Natale 2021.