Victoria De Angelis elegantissima: il look mozzafiato che ha steso tutti

Victoria De Angelis dei Maneskin non smette di stupire: agli American Music Awards si è presentata con un look chic e super elegante.

Victoria De Angelis sa come stupire i propri fans. Se durante il tour estivo che ha portato i Maneskin a suonare nei più importanti festival internazionali si è presentata sul palco con un look sexy e spregiudicato coprendo il seno solo con del nasto adesivo, sul palco degli American Music Awards ha deciso di regalare ai propri fans un’immagine diversa che ha letteralmente conquistato tutti.

Bellissima, bionda, con i capelli lunghi e sciolti sulle spalle e un trucco che le metteva in risalto gli splendidi occhi azzurri ereditati dalle sue origini italo-danesi, Victoria dei Maneskin ha fatto breccia nel cuore del pubblico americano che, per la seconda volta in poche settimane, ha accolto a braccia aperte la band romana che, solo quattro anni fa, suonava nella capitale, in Via Del Corso, sperando di poter trasformare il sogno musicale in realtà.

Victoria De Angelis in smoking Gucci è una dea: look mozzafiato per la bassista dei Maneskin

Gucci veste i Maneskin sia quando salgono sul palco per un’esibizione musicale che per le ospitate nei vari programmi televisivi. Finora, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas avevano sfoggiato abiti moderni, unici e rappresentativi della libertà che cercano di trasmettere anche attraverso la musica. Tutti gli outfit sono sempre stati super apprezzati dai fans della band che ha applaudito anche la scelta di sfoggiare un outfit totalmente diverso per gli American Music Awards.

Per gli American Music Wards, Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi hanno sfoggiato uno smoking firmato Gucci rigorosamente nero. Super eleganti, i quattro musicisti hanno strappato applausi sia per l’eleganza che per la performance sul palco sulle note di Beggin.

Tra i quattro, naturalmente, le telecamere hanno puntato soprattutto Victoria che ha strappato consensi per l’indiscutibile bellezza, ma anche per l’energia che sprigiona ogni volta che, sul palco, suona il suo amatissimo basso.