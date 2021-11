Lavare i capelli con prodotti naturali: lo shampoo alla farina di ceci

Detergere i capelli fa parte della beauty routine settimanale ma a volte questo trattamento può risultare dannoso soprattutto per gli ingredienti chimici presenti in molti prodotti. Scopriamo come lavare i capelli con prodotti naturali, in particolare con la farina di ceci.

Lavare i capelli con prodotti naturali può essere un’opportunità da cogliere al volo, soprattutto se si getta sempre un occhio alla formulazione dei prodotti e si prediligono i prodotti bio per la bellezza del corpo e dei capelli.

Scopriamo come e perché scegliere di lavare i capelli con la farina di ceci, come creare lo shampoo naturale e come applicarlo.

->>LEGGI ANCHE: Capelli lunghi o corti? scopri qual è il taglio per te con una tecnica infallibile!

Lavare i capelli con prodotti naturali: perché utilizzare la farina di ceci

La farina di ceci è un ingrediente naturale presente in tutte le dispense, con cui preparare dei piatti molto gustosi, ma questa polvere impalpabile può diventare un importante alleata della nostra bellezza sia della pelle che dei capelli.

La farina di ceci opportunamente diluita può diventare infatti un ottimo detergente perfetto anche per chi ha pelle e soprattutto capelli grassi, questo grazie alle polveri saponine presenti in essa.

Sono diversi i motivi per cui essere tentati di provare questo lavaggio naturale a base di farina, il primo e sicuramente il più superficiale è il lato economico, un chilo di farina di ceci costa poco più di un euro e di detergente naturale se ne potrà preparare una quantità enorme.

Lavare i capelli con la farina di ceci è un modo ecologico per prendersi cura della propria bellezza e come abbiamo premesso è un ottimo prodotto naturale per detergere i capelli grassi ma anche quelli fini perché riesce ad essere un eccellente volumizzante naturale.

Se si sceglie di lavare i capelli con questo tipo di farina, ma come per gli altri lavaggi a base di polveri naturali, non ci si può aspettare, soprattutto inizialmente, una chioma luminosa e districata come quando si utilizza un prodotto commerciale, ma questo secondo gli esperti, potrebbe essere un inconveniente dovuto al passaggio da una routine chimica ad una completamente naturale.

Il capello in questa fase infatti tende, come la cute, a purificarsi e le squame potrebbero restare un poco aperte. Per porre rimedio a questo piccolo inconveniente in modo assolutamente naturale, basterà effettuare l’ultimo risciacquo acido trattamento che renderà i capelli morbidi e lucidissimi.

Come creare lo shampoo con la farina di ceci e applicarlo in modo corretto

Preparare lo shampoo con la farina di ceci sarà semplice e vi farà definitivamente innamorare della possibilità di lavare i capelli con prodotti naturali.

->>LEGGI ANCHE: Il Long Bob 2021 è il taglio medio versatile e brioso da provare subito!

Seguendo questo video tutorial, potrete preparare uno shampoo a base di farina di ceci addizionato a piacere anche con oli essenziali che gli regaleranno anche un buon profumo.