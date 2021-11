Rossetto rosso natalizio: gli abbinamenti makeup super glamour!

Il rossetto rosso natalizio è un ‘must have’ a cui non si rinuncia mai, fosse anche solo per scattarsi qualche foto. Un rossetto dalla tonalità importante che potrà essere sfoggiato con vari abbinamenti makeup.

Il rossetto rosso è un vezzo tutto al femminile che veste il sorriso di eleganza, sensualità ma anche di luce, soprattutto durante le feste natalizie in cui il colore rosso può essere considerato un protagonista assoluto.

Stendere questo tipo di rossetto può diventare un poco impegnativo, soprattutto perché non permette imperfezioni, per questo abbiamo deciso di regalarvi qualche consiglio per applicarlo in modo impeccabile e qualche idea per abbinare varie tonalità di rosso al giusto makeup occhi.

Rossetto rosso natalizio: i consigli per preparare le labbra

Applicare un rossetto su labbra lisce e vellutate è sempre la cosa migliore, soprattutto con una tonalità come il rosso e nelle texture più opache che mettono in evidenza ogni piccola imperfezione.

Il primo trattamento da regalare alle nostre labbra soprattutto in inverno è uno scrub delicato che le renda morbide e lisce, pronte ad essere idratate.

Dopo aver massaggiato e risciacquato lo scrub, le labbra appariranno anche più turgide e voluminose, questo infatti è uno dei segreti per avere labbra più carnose senza ricorrere ad interventi invasivi.

Il trattamento successivo e che renderà le labbra davvero pronte per essere truccate, sarà il burro di cacao, uno stick labbra idratante e nutriente che dovrà essere applicato e lasciato in posa qualche minuto prima del trucco, quando sarà eliminato tamponando le labbra con una velina. Le labbra saranno dunque pronte per accogliere il rossetto rosso in modo impeccabile.

Come applicare il rossetto rosso in modo perfetto: il video tutorial

Per applicare il rossetto rosso in modo perfetto, vi basterà seguire questo video tutorial passo dopo passo!

Rossetto rosso per Natale: ecco gli abbinamenti più raffinati per sfoggiare labbra di fuoco in modo elegante e femminile

Il rossetto rosso è ormai da sempre un prodotto iconico, sono diversi i brand di makeup che producono prodotti dalle formulazioni sempre più idratanti e dal finish meraviglioso che sia opaco o lucido.

Il rosso si veste di diverse sfumature dalle più fredde alle calde aranciate, perfette per esempio per le donne dai colori mediterranei.

Scopriamo gli abbinamenti makeup più raffinati con le ‘red lips’ il makeup labbra più desiderato.

Un trucco occhi quasi nude che esalta le labbra rosse in modo davvero raffinato.

Un classico abbinamento con il rossetto rosso sono gli occhi da Pin-up con una riga di eyeliner importante che svetta verso l’alto.

Uno smokey eye sulle tonalità del marrone e del bronzo abbinato alle red lips è un abbinamento sempre vincente.

Occhi luminosi in oro e eyeliner per questo sorriso rosso ciliegia abbinamento perfetto per le donne dagli occhi chiari.

Uno trucco occhi intenso con una bordatura dell’occhio completa e una palpebra illuminata da un oro bronzato con delle bellissime labbra rosse dal finish matte.