Il makeup giusto per il Natale dai suoi? Gli errori da non fare

Il momento più magico dell’anno è alle porte e ci saranno per voi le presentazioni ufficiali nella famiglia del vostro ragazzo? Se state cercando delle idee riguardo il makeup giusto per il Natale dai suoi, ecco svelati gli errori da non fare assolutamente.

Prima o poi arriva per tutti i fidanzati il momento delle feste nella famiglia dell’altro e per molti questo evento si trasforma in un generatore di ansia, anzi diciamolo francamente, questo sentimento di agitazione appartiene più a noi donne.

Se dopo aver scelto l’outfit, vi state chiedendo quale sia il makeup giusto per il Natale dai suoi è necessario, prima di decidere quale stile di trucco sfoggiare, sapere quali sono gli errori da non fare.

Ti chiedi quale potrebbe essere il makeup giusto per il Natale dai suoi? Ecco gli errori da non commettere e qualche utile consiglio

Queste festività natalizie sanno già di magico perché avete trovato la persona giusta, che vi fa sentire bene e bellissime e che soprattutto ha deciso di volervi invitare a passare la vigilia o il giorno di Natale con la sua famiglia.

Niente panico! Essere sempre voi stesse sarà il modo migliore per sentirsi a proprio agio, seguire qualche regola di bon ton sarà fondamentale, ma anche sfoggiare un look impeccabile lo sarà.

Per quanto riguarda in modo specifico la scelta del makeup giusto, anche questo sarà legato strettamente alla propria personalità, tuttavia esistono degli errori che non andrebbero commessi in generale e soprattutto nell’occasione in cui conoscerete zii, nonni e cugini del ragazzo che fa battere il vostro cuore, ecco quali:

1- Sperimentare un nuovo prodotto di makeup

I prodotti di makeup da utilizzare in un’occasione importante dovranno essere i vostri fedeli alleati, quelli di cui conoscete ogni riflesso e ogni risultato sulla vostra pelle. Assolutamente vietato utilizzare un fondotinta o una cipria acquistate di corsa senza averli testati per qualche giorno.

2- Non curare la base viso

Avere un incarnato compatto e luminoso sarà importantissimo per questo prima del trucco sarà fondamentale regalarsi una beauty routine completa e super idratante.

Da evitare l’applicazione di scrub e maschere poche ore prima del pranzo o della cena natalizia. La pelle potrebbe irritarsi e condizionare negativamente la riuscita del makeup.

3- Truccare occhi e labbra in modo intenso

Anche se siete delle ‘makeup addict’ seguaci delle migliori makeup artist del mondo, in occasioni così intime e famigliari, questo anche per quel che riguarda la nostra di famiglia, sarebbe sempre meglio concentrare l’attezione o sugli occhi o sulle labbra (ma come vedremo nei prossimi consigli meglio sugli occhi).

Se è un bel rossetto rosso che volete indossare, che sia opaco, in una bella tonalità vivace e che sia accompagnato da un trucco occhi semplice, magari un soft smokey eye.

4- Creare un makeup da sera per il giorno

Se è al pranzo del 25 si dovranno evitare nel makeup glitter e luminosità che invece potrebbero essere dedicate al trucco da sera. Se avete piacere di creare un makeup speciale in occasione del pranzo di natale, via libera a ombretti luminosi e gloss arricchiti di micro glitter.

5- Esagerare con la luminosità

Se l’invito sarà per la cena della vigilia, potrete senza dubbio concedervi dei punti luce, ma sempre con misura. Assolutamente glam il makeup glitter occhi per le festività natalizie, abbinato a delle raffinate labbra nude.

6- Non portare con se un kit per il ritocco

Portare con se un piccolo beauty con il necessario per il ritocco del makeup sarà essenziale, soprattutto perché sarete oggetto di foto che resteranno immagini indelebili nel tempo. Ecco il kit per il ritocco perfetto da portare in borsetta:

cipria opacizzante

correttore liquido

cotto fioc

mini confezione di salviette struccanti

blush

matita nera occhi

rossetto indossato

gloss trasparente

burro di cacao in stick

7- Caricare l’attenzione sulle labbra

Gli inviti durante le feste natalizie comportano sempre il sedersi a tavola per gustare piatti tipici e abbondanti, alla luce di questo, sarebbe meglio puntare l’attenzione del makeup sugli occhi e non sulle labbra.

La buona educazione vuole anche che una donna con il rossetto, eviti di tamponarsi la bocca con i tovaglioli ricamati sfoggiati in tavola dalla padrona di casa. Prima del pranzo o la cena, a meno che non indossiate il rossetto no transfer più volte messo alla prova, sarà un gesto molto apprezzato quello di utilizzare un tovagliolo di carta per tamponare le labbra.

La formulazione di molti rossetti studiati per essere a lunga durata infatti, risultano praticamente impossibili da smacchiare soprattutto su tessuti pregiati.