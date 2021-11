Trucco occhi in blu: il makeup trend per l’inverno 2022

Il trucco occhi in blu è una delle tendenze makeup per l’inverno, uno stile a cui sarà difficile resistere. Scopriamo insieme come poter utilizzare il trucco in questo colore bellissimo.

Abbiamo tutte un ombretto color del mare nella nostra palette preferita, uno di quei colori dalla grande personalità che ci conquistano a prima vista ma che poi nella vita di tutti i giorni fatichiamo a vestire.

La bella notizia è che potrete osare con stili e colori e soprattutto con un trucco occhi in blu, in questo inverno 2022 che vedrà come protagonista un makeup occhi dalle linee decise e dalle tonalità intense.

Trucco occhi in blu: i prodotti makeup più glam in questo colore



L’ombretto senza alcun dubbio è sempre il protagonista indiscusso del trucco occhi, ma in questa nuova stagione si accompagnerà per importanza alla matita occhi e all’eyeliner. Meravigliosa una nuance de couleur con un ombretto blu che veste la palpebra mobile, ma stupendo anche uno smokey eye su queste tonalità.

Uno degli stili makeup più trend sarà senza dubbio la matita blu dal finish opaco, applicata sotto l’occhio e allungata verso l’esterno in uno stile geometrico assolutamente attuale.

Anche l’Eye liner in color blu china sarà uno dei prodotti più amati ed utilizzati anche per il trucco da giorno, basterà applicare una semplice linea e allungarla leggermente verso l’angolo esterno per regalarsi un look ricercato e femminile.

Il blu, nelle sue varie tonalità si sposerà bene con ogni tipo di incarnato e di donna. Via libera ai blu dal sottotono più caldo per le carnagioni più scure e ai blu freddi per le donne più chiare.

Makeup occhi in blu: tutti gli stili a cui ispirarsi

Il trucco occhi blu luminoso, perfetto per occhi scuri e chiari e soprattutto da sfoggiare durante le prossime festività natalizie.

Lo smokey eye sulle tonalità del blu. Un trucco intenso e ricco di personalità che regala magnetismo ma anche dolcezza allo sguardo.

La matita occhi blu sfumata sotto l’occhio, un trend makeup a cui nessuna donna dovrebbe rinunciare.

L’eyeliner blu dal finish opaco. Perfetto per gli occhi scuri e per un trucco giorno sofisticato.

Il glitter makeup blu, che veste lo sguardo di luce e ricercatezza. Scopri come applicare i glitter con la colla in modo perfetto.

Video tutorial: il makeup occhi blu da non lasciarsi sfuggire!

Se volete imparare a realizzare un bellissimo makeup occhi in blu, vi basterà seguire questo video passo dopo passo!