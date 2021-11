I trucchi per eliminare l’odore sgradevole dei broccoli quando si cucinano

I broccoli sono verdure estremamente benefiche ma quando si cucinano tendono a rilasciare un odore sgradevole: ecco i trucchi per eliminare la puzza.

I broccoli sono verdure tipicamente autunnali e invernali. Quando arrivano i primi freddi puntualmente tornano anche loro ad arricchire le nostre tavole. Ma pur essendo estremamente benefici quando si cucinano tendono ad emanare un odore piuttosto sgradevole.

Non solo, i broccoli, questo avviene in generale anche quando si cucinano i cavolfiori, il cavolo nero, il cavolo romano, la verza, o i cavoletti di Bruxelles. Insomma, accade con tutti quegli ortaggi che appartengono, appunto, alla famiglia dei cavoli.

Scopriamo allora quali sono i trucchi che possiamo adottare per eliminare l’odore sgradevole dei broccoli quando si cucinano ed evitare che la puzza si diffonda in tutta la casa per giorni e giorni.

Ecco i trucchi per eliminare l’odore dei broccoli

Definiti come fiori commestibili della pianta Brassica oleracea L., una varietà italica appartenente alla famiglia delle Crucifere, i broccoli fanno parte della stessa specie dei cavoli.

Per quanto i broccoli siano ortaggi salutari e ricchi di sostanze benefiche per il nostro organismo, molto spesso capita di essere frenati dal prepararli per non diffondere il cattivo odore che sprigionano in tutta la casa quando si cucinano.

Ricchi di vitamine, sali minerali e antiossidanti, i broccoli possono essere consumati come un semplice contorno, o altrimenti utilizzarli per svariate ricette, dalle minestre alle zuppe, passando per torte salate, primi piatti e tanto altro.

Scopriamo allora quali sono i trucchi per cuocere i broccoli senza che si diffonda il tipico odore sulfureo così da poterli preparare più spesso senza incorrere in questo inconveniente.

1) Mollica di pane. Se mettiamo nella pentola dell’acqua dove andremo a cuocere i broccoli della mollica di pane, meglio ancora se dopo averla imbevuta nell’aceto, l’odore sarà assorbito direttamente da questa.

2) Aceto. Un vecchio rimedio della nonna è mettere direttamente un cucchiaio di aceto nell’acqua di cottura dei broccoli. Se però non vogliamo variare il sapore della pietanza possiamo mettere un batuffolo di cotone imbevuto di aceto sul coperchio della pentola. Questo assorbirà il cattivo odore senza che si diffonda in tutta casa.

3) Patata. Anch’essa tende ad assorbire gli odori, quindi possiamo inserirla direttamente, dopo averla pelata, dentro alla pentola insieme ai broccoli.

4) Alloro. Questo pianta ho un odore molto forte e aromatico. Per attenuare gli odori più forti possiamo usarlo o inserendolo direttamente nella pentola insieme ai broccoli oppure lo facciamo bollire in un pentolino a parte in modo che sprigionerà il suo forte odore andando ad assorbire quello sulfureo dei broccoli.

5) Limone. Un po’ come l’aceto anche il limone serve a catturare i cattivi odori. Basterà metterne una fettina o un po’ di succo nell’acqua di cottura ed il gioco è fatto.

6) Latte. Anche il latte assorbe gli odori e allora lo possiamo utilizzare allo stesso modo, ovvero mettendone un goccio nell’acqua di cottura, oppure tenerne un bicchiere vicino alla pentola dove bollono i broccoli o imbevere la mollica di pane e poi procedere come al punto 1.

Con questi pochi e semplici trucchi per eliminare l’odore sgradevole dei broccoli potrai cucinarli al meglio. Scopri però anche quali sono gli errori da non commettere quando ne esegui la pulizia.