Glitter makeup e colla: la guida all’utilizzo e il trucco occhi da non perdere!

Gli occhi super luminosi sono un ‘must have’ del makeup invernale. Protagonisti soprattutto del trucco da sera e della festa i glitter makeup e la colla. Scopriamo come utilizzarli in modo perfetto e un trucco occhi meraviglioso.

Se siete tra le amanti del trucco occhi in primo piano e del glitter makeup, ecco alcune dritte per utilizzarli al meglio e su come applicarli con la colla.

Esiste sempre molta confusione sull’utilizzo dei glitter nel makeup per questo ecco per voi una guida ricca di consigli ed un bellissimo trucco occhi al quale ispirarsi.

Glitter makeup: i consigli per utilizzare la colla nel trucco occhi

Non volete assolutamente rinunciare ad un trucco occhi luminoso, soprattutto in vista alle feste natalizie? Ecco allora alcuni consigli su come realizzare un glitter makeup impeccabile e su come applicare queste preziose decorazioni sulla palpebra mobile, senza distribuirle sul resto del viso e soprattutto per far durare a lungo il makeup.

1- Preparare la palpebra al makeup

Come in ogni tipologia di makeup la zona perioculare andrà preparata con una buona idratazione. Applicare dunque una crema, un siero o una lozione sull’epidermide permetterà di realizzare un trucco migliore.

Dopo aver applicato l’idratante attendere che si assorba perfettamente prima di truccare l’occhio.

2- Applicare il primer

Il primer occhi sarà un prodotto fondamentale per ‘settare’ perfettamente l’ombretto. Il glitter makeup è a tutti gli effetti un trucco stratificato per cui, la tenuta dell’ombretto sarà fondamentale per un’ applicazione e una durata impeccabile dei glitter.

3- Sfumare bene gli ombretti

L’ombretto o gli ombretti che saranno distribuiti sulla palpebra andranno sfumati in modo perfetto e non soltanto tamponati. Utilizzare un pennello da sfumatura con dei tocchi leggeri e circolari aiuterà senza dubbio a realizzare un trucco occhi impeccabile.

4- Applicare la colla

Applicare una makeup glue, colla acquistabile negli store di profumeria e makeup, tamponandone una piccola quantità sulla palpebra mobile.

5- Proteggere il viso

Proteggere il viso, in particolare la zona sotto l’occhio con un patch o con un kleenex sarà importante per non distribuire i glitter sul resto del viso. In ogni caso sarà consigliabile realizzare la base viso solo dopo aver completato il trucco occhi, soprattutto in un glitter makeup.

6- Tamponare i glitter

Con un pennello piatto, prelevare una piccola quantità di glitter in polvere libera e tamponarli sulla palpebra mobile. Tutti quelli che aderiranno alla colla si fisseranno con essa a completa asciugatura. L’eccesso dei glitter cadrà nella zona sotto l’occhio che sarà adeguatamente protetta come consigliato in precedenza.

Come struccare in modo semplice un glitter makeup

Dopo aver realizzato un makeup corposo come quello con i glitter, non si potrà struccare l’occhio con un semplice struccante che comporterebbe lo sfregare la pelle stressandola per diversi passaggi. Dovrà essere utilizzato un buon struccante bifasico, il cui contenuto oleoso si fisserà al makeup eliminandolo con molta facilità. Un ottimo struccante bifasico si potrà preparare anche in casa seguendo una semplice ricetta.

Glitter makeup grigio argento: il trucco perfetto per le feste natalizie in un video tutorial!



Seguendo questo video tutorial potrete realizzare un glitter makeup impeccabile e di grande effetto. Un cat eyes makeup che sarà perfetto da sfoggiare in occasione del Capodanno!