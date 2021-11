Come sostituire le uova nelle ricette salate: gli ingredienti che non ti aspettavi!

Amate cimentarvi nella preparazione di torte rustiche o di gustose polpettine? Scopri come sostituire le uova nelle ricette salate in modo davvero inaspettato.

Se siete intolleranti alle proteine delle uova, avete ospiti che lo sono o avete scelto di seguire una dieta vegana per motivi etici, potrete trovarvi in difficoltà nel dover eliminare l’uovo da alcune ricette, anche tra le vostre preferite.

Scopriamo insieme come sostituire le uova nelle ricette salate in modo semplice e senza rendere per questo un piatto meno gustoso. Gli ingredienti che potrete utilizzare sono semplici e alla portata di tutti, proprio per questo forse vi lasceranno di stucco.

Tutti gli ingredienti utili per sostituire le uova nelle ricette salate

Le uova in cucina oltre ad essere protagoniste esse stesse di gustosissime ricette, sono fondamentali per la preparazione di alcune ricette, la loro funzione principale oltre a rendere il gusto delle pietanze più corposo è quella di legare tra loro i vari ingredienti, per esempio di farciture di torte salate o nella preparazione di polpette e polpettoni per esempio.

Dopo avervi illustrato come sostituire le uova nelle ricette dolci, ecco una piccola guida da seguire per sostituirle nelle ricette salate!

Sostituire le uova con la fecola di patate

Se dovete eliminare le uova dalla ricetta del vostro polpettone preferito, niente paura, potrete sostituirle con la fecola di patate. Basterà sostituire un uovo con due cucchiai di fecola di patate. Se mentre impastate vi rendete conto che la fecola di patate ha seccato troppo l’impasto basterà aggiungere un poco di liquido previsto nella ricetta originale, per esempio vino, latte o acqua.

Sostituire le uova con il riso

La vostra torta rustica preferita prevede l’utilizzo di uova nella farcitura ma dovete sostituirle? Il riso può essere un validissimo alleato, basterà sostituire le uova con circa 2 cucchiai di riso molto bollito.

Sostituire le uova con la farina di ceci

Anche la farina di ceci può essere utilizzata per sostituire le uova in ricette salate come polpette o hamburgher e soprattutto per il finger food che richiede un impasto come le crocchette di patate per esempio.

La farina di ceci sostituirà un uovo nella misura di un cucchiaio ma andrà sempre regolato l’impasto aggiungendo dell’acqua perché questo tipo di farina tende ad assorbire molto.

Sostituire le uova con le patate

Anche le semplici patate lesse possono sostituire le uova nelle ricette salate. Una patata di media misura potrà sostituire in modo perfetto un uovo. La patata dovrà naturalmente essere schiacciata per bene prima di amalgamarla al resto degli ingredienti.