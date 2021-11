Tinì Cansino, com’era da giovane? Incredibile trasformazione dagli esordi ad oggi

Tinì Cansino è una delle storiche opinioniste di Uomini e Donne, ma ricordi com’era durante i suoi esordi in tv? Che Trasformazione!

Tinì Cansino è nota al pubblico del piccolo schermo per essere una delle tre opinioniste di Uomini e Donne. Inizialmente il suo ruolo si limitava soltanto a quello di commentare le vicende che vedevano protagonisti le dame e i cavalieri degli studi Elios di Roma, fin quando Maria De Filippi non ha scelto di unire i due troni e di renderla “un’opinionista a tempo pieno”.

Photina Lappa, questo è il suo nome all’anagrafe, è senza dubbio molto diversa dai suoi due colleghi. Tina Cipollari e Gianni Sperti amano essere diretti, arrivando dritto al punto della situazione, anche al costo di risultare scomodi. Tinì invece preferisce la pacatezza e il silenzio ed interviene solitamente per fare alcuni collegamenti ed osservazioni in merito ai segni zodiacali dei protagonisti dello show di Maria De Filippi.

L’esperienza a Uomini e Donne, però, non è di certo la prima che ha nel mondo del piccolo schermo nostrano. Voi la ricordate ai suoi esordi in tv?

Com’era Tinì Cansino prima del successo a Uomini e Donne

Sicuramente la sua popolarità è arrivata alle stelle prendendo parte al Trono Over di Uomini e Donne nelle vesti di opinionista, la più silenziosa e taciturna della storia del piccolo schermo nostrano, ma il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto molto prima che approdasse negli studi Elios di Roma.

Tinì Cansino, proprio come numerose sue colleghe, ha esordito in tv partecipando al noto programma anni 80′ Drive In. Trasmissione che rese celebre Carmen Russo, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, ma anche Lory Del Santo, regista ed opinionista tv, ed Eva Grimaldi, attrice.

Durante quel periodo, Tinì appare decisamente diversa rispetto a com’è oggi nel programma di successo di Maria De Filippi. Oggi, infatti, è solita indossare vestiti molto eleganti, semplici, ed aggiungeremmo un po’ casti se paragonati a quelli che era solita indossare durante il corso della sua esperienza a Drive In’, dove puntava a mirare ed ad esaltare, proprio come richiedeva il format dell’epoca, le curve e le sensualità femminili.

Per questo motivo, come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, una volta Tina Cipollari l’ha presa in giro a Uomini e Donne. In quanto Tinì non aveva intenzione di alzarsi dalla sedia e mostrare il suo outfit al pubblico per timidezza e la sua collega le ha ricordato che durante il corso dell’esperienza a Drive In’ non era, secondo lei, così pudica come invece appare ora.