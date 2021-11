Fondotinta minerale in polvere: gli errori da evitare assolutamente!

Il fondo minerale in polvere è una scelta particolare ma condivisa da molte donne per diversi buoni motivi. Scopriamo cosa è un fondotinta minerale in polvere e quali sono gli errori più comuni che si compiono.

La base viso è importante per una buona riuscita del makeup e per regalarsi sempre un aspetto curato e piacevole. Il fondotinta è uno dei prodotti più importanti per rendere l’incarnato compatto e luminoso ma non esistono solo i prodotti in crema, liquidi o compatti ma anche quelli in polvere.

Il fondotinta minerale in polvere è uno dei prodotti più amati da chi vuol realizzare una base viso impeccabile con un occhio anche agli ingredienti. Se a prima vista può sembrare semplice da applicare come una cipria, in verità nasconde delle problematiche.

Fondotinta minerale in polvere cosa è e perché sceglierlo

Il fondo minerale in polvere si presenta come una cipria pigmentata ma dalla texture impalpabile e setosa. La sua confezione è del tutto simile a quella di una cipria in polvere e si presenta piacevole per la sua versatilità e per l’effetto molto naturale che ha sull’incarnato. Perfetto per chi ha la pelle tendente al grasso perché in grado di opacizzare perfettamente il viso.

La composizione di questo prodotto lo differenzia dai comuni fondotinta perché in generale dovrebbe contenere ingredienti naturali come la mica, l’ossido di zinco, amido di mais, caolino o biossido di titanio addizionati di pigmenti colorati e non dovrebbe contenere sostanze come siliconi, parabeni e conservanti chimici. Una scelta anche consapevole rispetto alla propria salute e a quella del pianeta.

Fondotinta minerale in polvere: gli errori da non commettere assolutamente

Se avete deciso di acquistare un fondotinta minerale in polvere libera ecco alcuni errori che non dovrebbero mai essere compiuti nella scelta e nell’applicazione.

1- Non idratare la pelle

La pelle prima del makeup andrebbe sempre trattata con una buona detersione e con un prodotto idratante. Se si utilizza un fondotinta minerale in polvere la pelle dovrà essere ancor più idratata con un prodotto che sia facilmente assorbibile e non lasci la pelle particolarmente unta.

2- Scegliere il fondo minerale in polvere se si ha la pelle secca

Se si ha la pelle secca il fondo minerale in polvere non è di certo la scelta più giusta. Questo prodotto il polvere libera tenderà ad enfatizzare la naturale secchezza della pelle ed il risultato della base trucco sarà tutt’altro che uniforme.

3- Utilizzarlo se si necessità di molta coprenza

Il fondo minerale in polvere libera non ha un’ottima capacità di coprenza. Se si ha bisogno di mimetizzare dei piccoli difetti, sarà meglio scegliere un fondo minerale liquido o compatto.

4- Sbagliare tonalità

Come per ogni tipo di fondotinta sarà essenziale non sbagliare la tonalità del prodotto. Nel caso in cui lo si scelga troppo chiaro o troppo scuro, si potrà correggere facilmente miscelando due tonalità di fondo per arrivare a quella perfettamente in accordo con l’incarnato naturale.

5- Utilizzare il pennello sbagliato

Per applicare un fondotinta minerale in polvere il pennello perfetto è il kabuki con le sue setole molto fitte in grado di catturare e distribuire la giusta quantità di prodotto. Se si sceglie un pennello da cipria o con setole molto meno fitte il risultato non sarà impeccabile. Ricordiamo che esiste un pennello giusto per ogni tipo di makeup.

6- Non sfumarlo bene

Dopo aver applicato il fondo minerale con il pennello, sarà fondamentale sfumarlo bene ed eliminare ogni eccesso di prodotto, avendo cura di sfumare l’attaccatura dei capelli, il collo e le orecchie.