Crocchette saporite di semolino con formaggio: impossibile tirarsi indietro

Un ingrediente semplice come il semolino diventa la base per inventare un antipasto fuori dal comune, le crocchette saporite di semolino con formaggio



In alcune regioni d’Italia il semolino diventa un piatto da servire a colazione oppure in mezzo ad altre pietanze, come nel fritto misto alla piemontese. Ma in genere è comunque una ricetta dolce. In questo caso invece ribaltiamo il concetto portano a tavola un antipasto sfizioso come le crocchette saporite di semolino, ripiene con un formaggio filante

Uno stuzzichino davanti al quale sarà difficile resistere, da servire all’inizio del pasto oppure da proporre durante un aperitivo o un buffet in compagnia. Ci vuole davvero poco a prepararlo e può essere un’idea alternativa alle solite ricette.

Crocchette saporite di semolino con formaggio: un gusto super intenso

Abbiamo scelto di insaporire le nostre crocchette con ua grattata di noce moscata ma voi potete puntare anche su altre spezie, oppure su erbe aromatiche come il rosmarino.

Ingredienti:

150 g semolino

500 m latte intero

40 g formaggio grattugiato

50 g di burro

2 uova medie

80 g provola

pangrattato q.b.

1 grattata di noce moscata

sale q.b.

pepe q.b.

1 l olio di semi

Preparazione:

La prima fase è quella di preparare il semolino. Versate il latte in un pentolino e portatelo ad ebollizione. A quel punto aggiungete tutto il semolino e mescolate subito con una frusta a mano per evitare che si formino grumi.

Unite il burro a pezzetti, regolate di sale e pepe, aromatizzata con una grattugiata di noce moscata e cuocete il semolino continuando a mescolare con la frusta. Sarà cotto quando comincia a staccarsi dalle pareti del pentolino.

Toglietelo dal fuoco e aggiungete due tuorli, tenendo da parte gli albumi, oltre al parmigiano e lasciate intiepidire.

Quando il semolino è raffreddato a sufficienza, dividetelo in 12-14 pezzi. Poi schiacciateli con il palmo della mano e piazzate al centro un pezzetto di scamorza. Richiudete e formate le vostre crocchette di semolino.

Impanatele passandole prima nell’albume che avete sbattuto e dopo nel pangrattato. Fatelo due volte in modo che la panatura sia bella compatta.

Infine friggete le crocchette di semolino in una padella con olio caldo fino a quando sono dorate. Scolatele con un mestolo forato su un vassoio con carta assorbente. Servitele calde oppure tiepide.