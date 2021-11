E’ stata una delle allieve più amate di Amici: oggi è sposata con l’attore sex symbol

Era una delle concorrenti più amate di Amici di Maria De Filippi, ma oggi dopo aver conquistato il palcoscenico ha rapito anche il suo cuore!

Amici di Maria De Filippi va in onda da oltre venti anni e durante il corso della sua lunga carriera ha lanciato numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e non. Alcuni sono stati molto fortunati. In quanto la scuola più famosa d’Italia ha rappresentato per loro un vero e proprio trampolino di lancio. Altri, invece, hanno terminato la loro carriera mentre altri ancora l’hanno proseguita all’estero, dove hanno avuto maggiore fortuna rispetto alla loro terra di origine.

Tra questi c’è senza alcun dubbio Maria Stefania Di Renzo, nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte alla seconda edizione del talent show di Maria De Filippi. Durante quel periodo riuscì a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo, partecipando allo show in veste di aspirante ballerina. Oggi lavora ancora nel campo della danza, ma a Parigi, ed oltre al successo è riuscita a conquistare il cuore di uno degli attori più amati nel bel paese.

Maria Stefania Di Renzo: dopo Amici di Maria De Filippi ha conquistato Lui!

Maria Stefania Di Renzo, dopo l’esperienza fatta al talent show di Maria De Filippi, che le ha permesso di conquistare un posto speciale nel cuore di milioni di telespettatori, ha lasciato il mondo dello spettacolo nostrano, per concentrarsi maggiormente su uno degli amori della sua vita: la danza.

Infatti, Maria Stefania, attualmente lavora come ballerina a Parigi, traguardo di certo non da poco, ed affianca a questa professione quella di insegnante di gyrotonic, un metodologia di allenamento che interessa tutti coloro che vogliono sviluppare al meglio le proprie capacità fisiche. Principalmente questo tipo di allenamento è rivolto agli atleti, ma anche a tutti quelli che mirano ad un benessere psicofisico.

Come anticipato, però, Maria Stefania di Amici, oltre ad aver conquistato il suo posto nel mondo, ha anche rapito il cuore di uno degli attori italiani più belli e amati di sempre e anche lui, prima di raggiungere il successo, ha iniziato la sua carriera in uno show Mediaset. Precisamente un reality show. Ovviamente stiamo parlando del Grande Fratello e lui è Alessandro Tersigni.

I due sono felicemente sposati e, pensate un po’, la loro relazione è iniziata nel lontano 2010. In pratica il loro amore dura da oltre 20 anni! Segno che il loro legame è molto forte e stabile e che, uniti per l’amore per l’arte, sono riusciti a formare una bellissima famiglia.