Lucrezia Lando: dall’amore finito con il collega di Ballando con le stelle ad Amici

Lucrezia Lando è una delle ballerine professioniste più famose di Ballando con le stelle, ma credi davvero di sapere tutto su di lei? Ecco 5 cose che probabilmente non conosci sul suo conto.

Lucrezia Lando fa parte da numerosi anni del cast di Ballando con le stelle, lo storico programma condotto da Milly Carlucci che vede i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e non sfidarsi a suon di passi di danza, nel ruolo di ballerina professionista.

Durante il corso di questi anni nel programma, è riuscita ad entrare nel cuore del pubblico del piccolo schermo degli italiani che l’ha sempre sostenuta durante il suo percorso artistico. Molti sono i suoi fan e per questo motivo abbiamo scelto di rivelarvi ben 5 cose che probabilmente non conoscete sul suo conto, scoprendo sfaccettature inedite della vita privata e professionale di Lucrezia Lando di Ballando con le stelle.

5 cose che non sai su Lucrezia Lando di Ballando con le stelle

Lucrezia Lando è una delle ballerine più amate del nostro paese. Non è difficile capire il motivo del suo successo, in quanto oltre ad essere bellissima ha dalla sua un enorme talento. Lucrezia fin da piccolina ha scoperto l’amore che nutre nei confronti della danza. Basti pensare, questa è la prima curiosità che riguarda il suo conto, che ha iniziato a danzare all’età di 10 anni. Insomma era davvero una bambina e da quel momento non ha più smesso.

Prima di approdare a Ballando con le stelle di Milly Carlucci, Lucrezia ha provato a farsi strada sul piccolo schermo degli italiani provando ad entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, precisamente nell’edizione numero 13. Purtroppo però ha partecipato soltanto ai casting senza arrivare a far parte ufficialmente del cast del talent show di canale 5, ma il successo è comunque arrivato sulla sua strada.

Basti anche soltanto pensare che Lucrezia, in coppia con il ballerino Giacomo Ballarin, è riuscita a vincere numerose competizioni. Tant’è che è una delle poche ballerina ad essere specializzata nei balli di coppia.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale della sua vita, invece, per parecchio tempo è stata legata a Marco De Angelis. Marco ha lavorato anche lui al programma di successo di Milly Carlucci, ma in veste di coreografo. La loro relazione è finita da poco e lui non è stato confermato per l’edizione attualmente in onda dello show. I motivi del loro addio sono sconosciuti, ma lei ha confidato che al suo fianco si sentiva le ali tagliate.

Di recente, però, questa è l’ultima curiosità che riguarda la ballerina, si mormora di un presunto flirt con Andrea Iannone con cui è squadra quest’anno a Ballando con le stelle, ma entrambi non si sono mai sbilanciati a tal proposito facendo nascere così il sospetto che stiano realmente insieme. Andrea Iannone e Lucrezia Lando ci stupiranno sicuramente durante il corso di questa stagione.