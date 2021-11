Rossetto opaco o lucido? I consigli per scegliere il più giusto per te!

Vi siete innamorate delle labbra lucide e carnose della vostra diva preferita e vi domandate se un rossetto del genere vi starà bene? Per scoprire se vi sta più bene un rossetto opaco o lucido, non vi resta che seguire alcuni consigli!

Il rossetto è il miglior amico di una donna? Non sempre, soprattutto se non dona al nostro viso, alla nostra carnagione o se applicato male.

Il dilemma che però occupa spesso la mente delle donne è quale sia la scelta giusta tra rossetto opaco e lucido. Scopriamo su quali labbra sarà perfetto un finish mat e su quali quello lucido e brillante.

Rossetto opaco: a chi sta bene

Il rossetto opaco dona molto alle donne dalle labbra carnose, poiché per la sua formulazione ed il suo effetto dal colore intenso ma ultra matte tende a rimpicciolire le labbra. Quindi non è adatto a labbra troppo sottili, a meno che non si scelga un nude e non si trucchino le labbra con la tecnica del lip contouring che le farà apparire immediatamente più voluminose.

Perfetto da giorno, soprattutto perché la sua texture è a lunghissima durata, dona molto a chi ha visi lunghi, con la mascella squadrata e anche a chi ha un ovale del viso piuttosto rotondo. Richiede un’applicazione precisa senza alcune sbavatura, soprattutto nei colori più decisi e accesi.

Il rossetto opaco, se da un lato sembra essere una scelta abbastanza semplice da gestire, dall’altro tende a seccare molto le labbra, per questo bisognerà idratarle per bene prima dell’applicazione ed eventualmente portare con se uno stick labbra idratante dalla texture piuttosto secca e corposa che non luciderà le labbra rovinando l’effetto opaco.

Rossetto lucido: a chi sta bene

Il rossetto lucido, al contrario della versione opaca non ha una lunghissima durata, ma dona moltissimo a chi ha labbra sottili e poco voluminose poiché la sua applicazione regala un immediato effetto ‘pump’.

Perfetto per ogni occasione, da evitare però sulle labbra più mature, soprattutto nelle colorazioni più vivaci. La texture morbida e confortevole del rossetto infatti potrebbe andare a depositarsi nelle piccole rughette labiali.

Come applicare il modo corretto il rossetto: i passaggi fondamentali per un risultato impeccabile!

Seguendo questo video tutorial potrete scoprire come applicare il rossetto in modo perfetto, eseguendo tutti i passaggi. Che sia lucido od opaco, imparerete ad evitare le antiestetiche e fastidiose sbavature!