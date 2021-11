“Sono stata il dolore più grande dei miei genitori”: la struggente confessione della tronista di Uomini e Donne.

Struggente confessione a Uomini e donne. Durante l’esterna trasmessa nella puntata in onda l’11 novembre, la tronista Andrea Nicole ha aperto il suo cuore raccontando al corteggiatore Ciprian uno dei capitoli più dolorosi della sua vita. Una confessione da brividi che ha emozionato tutti i protagonisti del programma di Maria De Filippi.

Sul trono di Uomini e Donne da settembre, Andrea Nicole sta affrontando senza filtri la sua avventura. La scelta si avvicina e in esterna con Ciprian, uno dei corteggiatori che ha conquistato per primo le sue attenzioni, si è lasciata andare ad uno sfogo inaspettato.

La struggente confessione di Andrea Nicole a Uomini e Donne

Andrea Nicole che ha concluso il suo percorso di transizione sette anni fa, ha aperto il proprio cuore a Ciprian, il corteggiatore per cui prova un forte interesse e con il quale ci sono stati baci e dichiarazioni importanti. Quella trasmessa nella puntata dell’11 novembre, però, è stata una dichiarazione da pelle d’oca.

“Non mi vergogno a dire che in alcuni momenti ho pensato di non arrivare alla fine”, ha ammesso in lacrime, “ho creduto che forse non ne valesse la pena continuare a combattere. Quando ti rendi conto di essere stata il più grande dolore dei tuoi genitori è una cosa brutta, ma vera”.

In studio, le dame del trono over, già mamme, hanno consolato Andrea Nicole. “I figli non sono mai una delusione per i genitori”, ha detto Sara con l’appoggio di Ida Platano. Le parole della tronista hanno commosso tutti i protagonisti del programma, compreso Gianni Sperti che ha riconosciuto l’importanza del gesto fatto da Andrea Nicole che, tra i suoi corteggiatori, ha scelto di confidarsi con Ciprian. Sarà lui la scelta della tronista? Il momento fatidico si avvicina sempre di più.