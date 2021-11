Alessia Marcuzzi: dall’altezza ai calendari, 5 curiosità che devi conoscere

Alessia Marcuzzi è senza dubbio una delle conduttrici più amate del piccolo schermo degli italiani, ma pensi davvero di sapere tutto di lei? Ecco 5 cose che probabilmente non conosci sul suo conto.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo degli italiani. Tant’è che i numerosi programmi che l’hanno vista indossare le vesti di padrona di casa si sono rivelati essere tutti un enorme successo e c’è chi ancora chiede il suo ritorno al Grande Fratello, programma che ha condotto per svariate edizioni.

Almeno per questa stagione, la conduttrice ha preferito stare in panchina in attesa di progetti più affini al suo stile e i telespettatori avvertono tutti la sua mancanza, visto che erano abituati a vederla sempre in onda. Molti sono i suoi fan e per questo motivo abbiamo cercato ben 5 curiosità sul suo conto di cui probabilmente non sei a conoscenza. In modo tale da poter sapere proprio tutto sulla conduttrice più amata della tv!

5 cose che probabilmente non conosci su Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi, oltre ad essere tra i volti più amati del piccolo schermo nostrano, è anche una delle conduttrici più alte. Basti pensare, infatti, che è alta 1,78 cm!

Oltre a questo, la conduttrice ha lavorato fin da giovanissima. Tant’è che il suo esordio come conduttrice è avvenuto quando aveva 19 anni su Telemontecarlo, conducendo nell’anno 1991 il suo primo show: Attenti al dettaglio. La Marcuzzi, quindi, può vantare ben due record nella sua carriera. In quanto in poche sono riuscite ad esordire, con un proprio programma, a quell’età.

Oltre alla conduzione, Alessia ha sperimentato diversi ruoli. Anche quello da modella. Nel 1998 ha scelto di mettersi in gioco in una nuova veste e seguendo un po’ quella che era la moda del momento, ha realizzato un calendario senza veli per la rivista Max. Ovviamente le copie del suo lavoro, manco a dirlo, sono andate tutte a ruba.

Alessia, oltre alla modella e alla conduttrice, ha rivestito anche il ruolo di attrice, prendendo parte a fiction di successo come Carabinieri. Pensate un po’, per continuare a lavorare a questa fiction e alla conduzione del Grande Fratello, che con lei al timone faceva veri e propri ascolti record, scelse di abbandonare la conduzione de Le Iene. Fare tutto era impossibile.

L’ultima curiosità sul conto della conduttrice riguarda il suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi. I due sono convolati a nozze il 1 dicembre del 2014 in una location davvero speciale: le campagne inglesi di Cotwold! Un luogo davvero molto romantico e che ha fatto da sfondo alla celebrazione del loro amore.