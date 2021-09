Tutto deciso per Alessia Marcuzzi: la bomba che cambia il suo futuro

Alessia Marcuzzi dopo l’addio a Mediaset è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani! La conduttrice è passata alla concorrenza.

Alessia Marcuzzi ha esordito a Mediaset e per ben 25 anni è stata uno dei personaggi di punta dell’azienda. La bionda conduttrice ha preso parte a numerosi progetti durante il corso di questi anni, ma durante la prossima stagione televisiva, che dovrebbe iniziare a breve, lei non ci sarà. Il suo annuncio, fatto attraverso i social, ha lasciato senza parole il pubblico delle rete ed anche Pier Silvio Berlusconi stesso, che ha rivelato durante la presentazione dei palinsesti di non essere assolutamente a conoscenza della scelta della conduttrice.

In molti si sono chiesti quale sarà il futuro della Marcuzzi dopo questa sua decisione. A rivelarlo ci pensa il settimanale che Oggi, che sul nuovo numero in edicola ha sganciato la bomba, rivelando che strada prenderà il futuro della conduttrice.

Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset per la Rai? L’indiscrezione bomba

Alessia Marcuzzi, che di recente ha spiegato perché ha lasciato Mediaset, sembrerebbe non aver detto addio al mondo del piccolo schermo, nonostante in questo periodo abbia deciso di dedicarsi ad altri progetti che nulla hanno a che fare con la tv. In quanto secondo quanto rivelato dal settimanale, ad attendere la conduttrice ci sarebbe un futuro in Rai.

La rivista ha infatti rivelato in anteprima che Alessia dovrebbe, secondo accordi, prima prendere parte ad un programma e soltanto in seguito le verrebbe poi affidato uno show tutto suo.

E’ pur vero che di proposte, la Marcuzzi, ne aveva ricevute anche in Mediaset. L’azienda, infatti, le aveva offerto di condurre insieme ad Enrico Papi la nuova edizione di Scherzi a Parte ma lei avrebbe rifiutato per antichi dissapori con il collega. Alessia avrebbe anche gentilmente rifiutato Scene da un matrimonio, affidato poi ad Anna Tatangelo, che è venuta allo scoperto con il suo nuovo amore, affermando di non trovarlo nelle sue corde.

Chissà invece come saranno i progetti che mamma Rai avrebbe scelto di affidarle. In rete, negli scorsi, giorni, si è parlato di una possibile partecipazione a Ballando con le stelle, anche se non si sa se in veste di concorrente o di ospite speciale, mentre invece tutto tace sul programma che andrebbe a condurre tutto da sola. Quello che segnerebbe il suo debutto in Rai in pieno stile.

Alessia Marcuzzi approda in Rai dopo l’addio a Mediaset? I gossip continuano ad insistere su quest’argomento, ma la conduttrice almeno per il momento ha preferito non commentare le notizie che riguardano il futuro della sua carriera.