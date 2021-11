Clizia Incorvaia è un’influencer, modella e personaggio televisivo italiano ed è seguitissima in Italia per la sua incantevole bellezza. Presto diventerà mamma per la seconda volta e ha tenuto a esprimere su Instagram tutto il suo amore per il compagno e per il nascituro. Ecco la promessa di Clizia Incorvaia che vi scalderà il cuore!

Clizia Incorvaia è una delle influencer più note in Italia e una delle più seguite. La sua relazione fondata su una grande complicità con il padre del suo secondogenito in arrivo, Paolo Ciavarro, ha fatto sognare tutte noi. Ecco la dedica dolcissima di Clizia alla sua famiglia.

Clizia cresce in Sicilia, ma sarà Milano a regalarle le soddisfazioni professionali più grandi. Negli anni ha partecipato a diverse trasmissioni televisive di successo, come Markette e Chiambretti Night ed è anche stata conduttrice di alcuni programmi incentrati sul suo grande amore, la moda.

Dopo la separazione dal primo marito, Francesco Sarcina, Clizia diventa una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. La sua permanenza al noto programma di Mediaset verrà interrotta bruscamente: viene infatti squalificata dopo 14 puntate per una battuta piuttosto brutta pronunciata durante una accesa discussione. Ma è proprio nella casa del GF Vip che la modella ha iniziato la sua storia d’amore con Paolo Ciavarro.

La promessa di Clizia Incorvaia al compagno e al nascituro

Clizia e il compagno Paolo sono più uniti che mai. Neanche la pandemia, che li ha tenuti lontani in tutto per circa 4 mesi, è riuscita a porre fine alla loro relazione. Oggi i due sono in attesa del loro primo figlio (secondo per Clizia, che aveva già avuto una bambina, Nina, nel 2015 con l’ex marito Francesco Sarcina).

Recentemente, l’influencer ha pubblicato una foto molto tenera su Instagram che ritrae lei e il compagno stretti in un abbraccio con le pance scoperte, quasi come a sottolineare la profonda unione che li lega in questa fase così importante e significativa per la coppia. Nella caption della foto Clizia ha scritto:

“Oggi siamo qui nella nostra casa, che abbiamo messo su con tutto il nostro amore, semplice e per nulla pretenziosa (che io trovo la più bella del mondo) e con il nostro bebè che arriverà tra tre mesi a completare le nostre vite. What else?” e ha aggiunto: “Ti prometto che proteggerò sempre il nostro amore e la nostra famiglia“.

Sotto la foto è apparso subito il commento di Paolo Ciavarro: “E io proteggerò voi“, con l’aggiunta di un piccolo cuoricino blu (il nascituro è infatti un maschietto).

Che dire, tanti auguri a questa bellissima famiglia!