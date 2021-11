Inguine scuro: il rimedio top è la maschera fai da te yogurt e limone

Inguine scuro addio con questo rimedio eccezionale: è la maschera fai da te a base di yogurt e limone. Già dopo la prima applicazione la pelle ritroverà il suo colore naturale.

La pelle è la nostra protezione: detta anche cute, è un tessuto continuo appartenente all’apparato tegumentario. Svolge tre funzioni fondamentali: protettiva, sensoriale e di termoregolazione.

Insomma, ci sono davvero dei validi motivi per prendersi cura della pelle. E non parliamo soltanto di quella del viso! Ogni zona del corpo va detersa e idratata bene, con prodotti specifici e non aggressivi.

In alcuni periodi dell’anno, la cute è più sensibile. Pensiamo per esempio all’estate, quando c’è la necessità di proteggerla dall’azione combinata di sole, vento e salsedine. Ma non è tutto: c’è la prova costume, momento vissuto con un pizzico d’ansia da molte donne.

Il bikini, infatti, mette in evidenza un po’ tutte le imperfezioni. Tra queste, c’è sicuramente l’inguine scuro, che è un inestetismo di tutto l’anno, nel senso che d’estate è soltanto più visibile.

Ma perché l’inguine si inscurisce? La risposta è semplice: la pelle si trova continuamente ‘tappata’ da biancheria intima e pantaloni. Sono soprattutto le fibre sintetiche ad alterare il colore naturale della cute, ma anche il tipo di depilazione gioca un ruolo chiave. Vediamo insieme come schiarire la zona inguine in poco tempo con risultati soddisfacenti.

Inguine scuro, rimedio maschera yogurt e limone: come prepararla

Se l’inestetismo dell’inguine scuro tormenta anche te, tranquilla, c’è una soluzione straordinaria. Non devi fare altro che preparare questo schiarente naturale: maschera fai da te a base di yogurt e limone.

Il limone favorisce il rinnovamento cellulare, rendendo la pelle più tonica e compatta. Lo yogurt, invece, è in grado di schiarire le alterazioni cromatiche della cute. Ma passiamo ora alla parte pratica e vediamo come si prepara questa maschera fantastica.

INGREDIENTI:

Succo di un limone;

1/2 barattolino di yogurt naturale.

PROCEDIMENTO:

In una ciotolina, mescola lo yogurt con il limone; Prima di applicare la maschera, lava e asciuga bene la zona da trattare; Applica il preparato e lascialo agire almeno per mezz’ora; Trascorso il tempo necessario, sciacqua con acqua tiepida; Ripeti il trattamento tutte le sere, per almeno una settimana. La pelle inizierà a migliorare già dopo la prima applicazione.

Dopo la maschera, ti consigliamo di stendere un po’ di crema idratante sulle zone interessate. Nutrirle più in profondità è fondamentale se vuoi che ritrovino il loro colore naturale.

Se non hai tempo per preparare la maschera tutte le sere per una settimana, allora prova questa furbizia: usa l’acqua di riso per schiarire l’inguine! E’ noto a molti che questa acqua aiuta ad avere una pelle più sana. Ma non solo, stimola anche la crescita dei capelli rendendoli più luminosi.

Ecco come devi procedere per prepararla. Metti a bollire il riso come di consueto (preferibilmente senza sale e olio). Quando sarà cotto colalo ma, invece di gettare via l’acqua, conservala in un recipiente. Lasciala raffreddare ma non troppo e, poi, mettila in una bottiglia dotata di nebulizzatore.

Spruzza l’acqua di riso sulla pelle scura dell’inguine e lascia asciugare. Non devi risciacquare! Come vedi si tratta di un rimedio semplicissimo e low cost. Un consiglio: se ti avanza dell’acqua di riso non buttarla; puoi conservarla in frigorifero per 2-3 giorni al massimo.

C’è poi un altro rimedio veloce e alla portata di tutti, nel senso che in casa non manca mai una bottiglina. Stiamo parlando dell’acqua ossigenata! Non devi fare altro che bagnare una garza o un batuffolo di cotone e sfregarla sulla pelle scura dell’inguine. Lascia asciugare e non risciacquare. Fai questo trattamento una volta a settimana e vedrai subito dei miglioramenti.

Di rimedi ce ne sono tanti e, noi, ti abbiamo proposto quelli più efficaci. Armati di pazienza e costanza e prova uno dei trattamenti sopraindicati (o anche tutti, alternandoli).

Dirai addio al tuo inguine scuro e ti sentirai più bella e sicura. Indossare un bikini o uno slip sgambato non sarà più un problema, fidati di noi!