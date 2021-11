Detergere la pelle con acqua micellare: scommetti che non l’hai mai fatto in modo giusto?

Detergere la pelle con l’acqua micellare è senza dubbio un modo delicato e idratante di eliminare da viso, occhi e bocca ogni residuo di makeup e di impurità. Ma sei sicura di saperla utilizzare in modo corretto? La maggior parte delle donne ignora il suo corretto utilizzo.

Se siete tra le amanti dell’acqua micellare, saprete senza dubbio quali siano i vantaggi di struccare la pelle con questo prodotto che mentre pulisce riesce anche a lasciare la pelle molto morbida ed idratata.

Scopriamo cosa è un’acqua micellare, perché sceglierla al posto di latti ed altre tipologie di detergente e soprattutto qual è il suo corretto utilizzo.

Acqua micellare: cosa è e perché utilizzarla

L’acqua micellare è uno dei prodotti cosmetici di ultima generazione che ha saputo conquistare in pochi anni milioni di donne. Un ‘must have’ del beauty case a cui nessuna rinuncerebbe più.

Questa acqua detergente permette di eliminare ogni traccia di impurità e makeup in modo molto veloce e nella maggior parte dei casi non richiede di essere risciacquata.

L’acqua micellare si presenta in una formulazione liquida a base di acqua addizionata di micelle. Queste micelle non sono altro che molecole di tensioattivi che riunendosi tra loro formano delle piccolissime sfere in grado di inglobare e lavare via ogni genere di sporco dall’epidermide del viso come residui di makeup, sebo o anche smog che si accumula durante la giornata.

Nei casi in cui ci si sia concesse un makeup importante con prodotti waterproof e quindi molto tenace, l’acqua micellare potrà essere utilizzata dopo aver eliminato gran parte del makeup occhi e labbra con uno struccante bifasico, questo per non stressare troppo queste parti così delicate del viso. L’acqua micellare conquista il pubblico femminile e continuerà a farlo, per la sua semplicità di utilizzo, per le sue formidabili prestazioni e perché lascia la pelle sempre idratata e pronta per ricevere i trattamenti successivi.

->>LEGGI ANCHE: Applicare blush in crema e liquidi: gli errori da non commettere!

Detergere il viso con l’acqua micellare: l’applicazione più comune ma non del tutto corretta

In generale quando si decide di utilizzare un acqua micellare per la detersione del viso, la si applica su un dischetto di cotone e lo si passa sulla pelle, cambiando dischetti fino a quando non risultino completamente puliti.

Ma l’acqua micellare, quando si stende rivela tutta la sua natura fluida, sembrando quasi un vero e proprio detergente schiumogeno e proprio dietro questa sua caratteristica si cela la modalità giusta di utilizzo che siamo certi in pochi conoscono!

->>LEGGI ANCHE: Makeup Natale 2021: è l’ombretto rosa, il prodotto che non può mancare!

Acqua micellare: ecco come andrebbe utilizzata veramente!

Siete delle ‘addict’ dell’acqua micellare? Applicarla sul dischetto di cotone non basterà, perché in verità andrebbe ‘gonfiata’ soffiando!

Ecco un esaustivo ed incredibile Instagram video, che rivela come utilizzare l’acqua micellare in modo corretto!