Ecco cosa vide nel futuro di Harry la sensitiva di Lady Diana: incredibile

Lady Diana aveva una sensitiva che Harry contattò molti anni dopo la tragica scomparsa di sua madre: la donna aveva previsto molto della storia futura del Principe Ribelle.

All’epoca il Principe stava attraversando un periodo davvero turbolento della sua esistenza ed era alla disperata ricerca di una persona che potesse dargli sicurezza e stabilità. La sensitiva di Diana gli svelò come sarebbero andate le cose, ma decise di tenere alcune cose per sé.

La donna, di nome Sally Morgan, aveva fatto piuttosto spesso da “consulente” per la Principessa Diana e la donna affermava di essere ancora “in contatto” con la madre di Harry, che secondo la Morgan vegliava ancora sui suoi figli.

Harry incontrò la donna per la prima volta quando aveva solo sette anni, ma successivamente la incrociò durante una festa in maschera a Kensington Palace.

Dopo averla riconosciuta, Harry le offrì da bere e fece una fotografia con lei. Anni dopo decise di contattarla per la prima volta.

“Harry, non è quella giusta”: le rivelazioni della sensitiva di Diana

Quando la sensitiva di Lady Diana ricevette un’improvvisa chiamata di Harry si trovava in spiaggia, ma capì che c’era qualcosa di davvero urgente se il Principe aveva deciso di fare contattarla così all’improvviso.

Non si era sbagliata: Harry le chiese senza troppi giri di parole cosa sapeva, la sensitiva, della morte di sua madre.

Consapevole che quello fosse un argomento estremamente delicato e che non era affatto il caso di trattarlo per telefono, la signora Morgan consigliò gentilmente a Harry di chiedere informazioni a sua zia Sarah, sorella maggiore di Diana.

Lady Sarah aveva raccolto infatti le confidenze della signora Morgan che l’aveva avvertita che presto Diana sarebbe morta di arresto cardiaco, nei pressi di un marciapiede e che, nel giro di pochissimo tempo, sarebbero stati celebrati i funerali della Regina Madre. Le cose andarono esattamente come Sally Morgan aveva previsto: i funerali di Diana infatti vennero celebrati sfruttando i preparativi di quelli organizzati per la Regina Madre, la quale assurdamente si trovò ad assistere al “suo” funerale ma con un’altra persona nella bara.

Non si sa se Harry abbia mai davvero parlato con sua zia di questi argomenti, ma secondo la signora Morgan il Principe aveva davvero urgenza di conoscere altri dettagli e, sempre secondo la sua opinione, stava affrontando per la prima volta il lutto di sua madre, dopo averlo seppellito per anni sotto una pericolosa dipendenza dall’alcool.

In quella telefonata però Harry volle sapere molto altro dalla sensitiva di Lady Diana. Era il periodo in cui il suo rapporto con Cressida Bonas era molto altalenante: i due giovani si lasciavano e si riprendevano in continuazione nonostante il fatto che fossero molto innamorati.

Harry aveva bisogno di sapere se Cressida sarebbe stata la donna della sua vita e decise di chiedere alla sensitiva se la sua futura moglie avrebbe avuto i capelli biondi. La signora Morgan dovette ammettere che no, la moglie di Harry non avrebbe avuto i capelli biondi ma scuri, e che i due sarebbero rimasti insieme dopo aver superato un periodo estremamente turbolento.

E questo matrimonio durerà? Secondo Sally Morgan è destinato a durare per molto tempo, nonostante siano in molti in giro per il mondo a essere assolutamente convinti del contrario. Secondo la sensitiva il motivo del successo di questo matrimonio è molto semplice: uno dei due partner ha stabilito fermamente le proprie regole e l’altro si è adeguato. Chi è questo qualcuno? Basterebbe guardare la recente copertina del Time per intuirlo alla prima occhiata!

Dal momento che le previsioni della donna furono così precise in passato (e c’è la possibilità che lo siano anche in futuro) si può capire perché Lady Diana si confidò con lei quasi ogni giorno per oltre 4 anni e mezzo.

