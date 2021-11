Ecco i rossetti più sbagliati per le donne more: non usarli mai più!

By

I rossetti sbagliati per le more sono pochi, ma a volte incappiamo in colori inadatti alla nostra carnagione e ai nostri capelli solo perché sono di moda.

Per questo motivo è bene avere ben chiaro quali rossetti si sposano con le nostre labbra e con i nostri colori prima di progettare un make up o di acquistare il prossimo cosmetico!

Le ragazze more sono l’assoluta maggioranza in Italia, quindi dovremmo essere abbastanza “addestrate” a capire quale siano i colori giusti e quelli che invece è meglio lasciare sul banco della profumeria.

Nonostante questo di tanto in tanto commettiamo degli errori significativi, soprattutto quando pensiamo di inserire nel nostro look dei colori di tendenza che però non sono fatti per noi.

Come si fa a scegliere il rossetto perfetto per noi?

Per quanto le sfumature di rossetto attualmente in commercio siano numerosissime, le regole per capire se sono “giuste” sono pochissime.

Per esempio è fondamentale trovare un colore in armonia con il sottotono della nostra pelle.

Per capire quale tipo di sottotono caratterizza la tua carnagione dovrai essenzialmente osservare le vene dei polsi:

se sono blu o viola hai un sottotono freddo

hai un se sono verdastre hai un sottotono caldo.

Sulla base di questa informazione dovrai scegliere make up di colori che contengano percentuali di colori freddi o caldi a seconda del tuo sottotono. Se non riesci a individuare con precisione il sottotono della tua pelle non preoccuparti: significa semplicemente che sei tra le poche fortunate che possiedono un sottotono neutro e che stanno bene con tutto!

I rossetti sbagliati per le more di cui sarà meglio fare a meno

I capelli delle ragazze more, soprattutto di quelle mediterranee, tendono a creare un fortissimo contrasto di colore con la carnagione, che di solito (soprattutto in inverno) è molto chiara. Questo significa che i rossetti più adatti sono quelli dai colori molto saturi.

Per colori saturi si intendono quei rossetti dal colore molto deciso e definito, che mettono le labbra in evidenza facendole diventare le protagoniste assolute del make up.

Si tratta di una scelta perfetta per la sera, perché dona al viso molto carattere e sicuramente non passa inosservata.

I colori ideali per le more, in questo caso sono i viola chiari o scuri, i marroni molto profondi come il caramello, tutti i rossi possibili e immaginabili.

Detto questo, quali sono i colori che proprio non dovrebbero entrare nella palette del make up delle donne more? Tutti quelli pastello che cozzano con il colore dell’incarnato.

Per questo motivo sono assolutamente da evitare gli arancioni se si ha la pelle dal sottotono freddo.

Alla stessa maniera sono da evitare i viola molto chiari come il lilla se si ha il sottotono caldo.

Per quanto riguarda i rosa pastello il discorso è piuttosto complesso. Il rosa è infatti uno dei colori più utilizzati in assoluto per il trucco labbra, quindi è piuttosto difficile orientarsi nella scelta. Il consiglio è di evitare il rosa pesca se si ha il sottotono freddo ed evitare il rosa baby se si ha il sottotono caldo.

Per quanto riguarda i rossetti nude il consiglio è quello di scegliere un colore il più simile possibile a quello delle labbra, e non della carnagione, in maniera da essere certe di non commettere l’imperdonabile errore di coprire le labbra con un colore troppo chiaro che le farà apparire malaticce.

Infine, bisogna tener presente che le more dovrebbero optare per un rossetto nude soltanto se possono contare su un viso senza imperfezioni e su una base trucco impeccabile come quella di Kim Kardashian.

Il motivo è che il rossetto nude toglie all’osservatore uno dei punti più importanti su cui concentrare l’attenzione, che quindi nella parte inferiore dell’ovale del viso si concentrerà sulla compattezza cromatica e sulla levigatezza della pelle.

Inoltre, il look potrebbe apparire molto “sbilanciato” verso l’alto, con il make degli occhi e il colore dei capelli (soprattutto se raccolti) che riempiono solo metà del viso.

In sintesi? Le donne more dovrebbero preferire sempre un rossetto colorato (a meno che non siano Kim Kardashian!).