GF Vip, prima della diretta arriva la conferma: è scontro all’ultimo sangue

Al GF Vip, prima della diretta con Alfonso Signorini, è arrivata la conferma: tra loro è scontro all’ultimo sangue.

Quest’anno tutte le dinamiche che coinvolgo il GF Vip riguardano quasi esclusivamente il personaggio di Soleil Sorge.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che piaccia o meno, è innegabile quanto sia la protagonista indiscussa della sesta edizione del reality show di canale 5 e che senza di lei il tutto sarebbe decisamente più noioso. In particolar modo nelle ultime settimane, dopo un riavvicinamento di troppo tra lei ed Alex Belli, con tanto di “bacio cinematografico” ad Halloween, dove c’è stato un doppio confronto di fuoco con Delia Duran, la compagna dell’attore.

Le due, durante la diretta di venerdì scorso, hanno avuto un’accesa discussione. Discussione che ha nettamente diviso il pubblico che con attenzione segue il reality show di canale 5. Per questo motivo, prima della puntata prevista questa sera, abbiamo chiesto chi tra loro due preferissero, schierandosi di fronte questa sorta di triangolo amoroso.

Le reazioni non sono di certo mancate ed è stata una guerra all’ultimo sangue, o meglio dire all’ultimo voto, tra le due.

Soleil Sorge o Delia Duran? Il pubblico del GF Vip non ha dubbi: l’unica Queen è lei!

L’incontro scontro tra Soleil Sorge e Delia Duran ha nettamente diviso non solo i concorrenti del Grande Fratello Vip, che si sono schierati alcuni dalla parte dell’una ed altri dalla parte dell’altra, ma anche il pubblico del piccolo schermo. Per questo motivo, come già anticipato, abbiamo voluto chiedere loro chi preferissero e chi secondo loro si era comportata nella maniera più corretta.

Prima di svelarvi il risultato, è bene precisare che tra le due è stato un vero e proprio scontro all’ultimo sangue. Segno che non hanno lasciato indifferenti il pubblico della rete.

Ad avere la meglio tra le due, ma non con una così netta differenza di voti, è stata Soleil Sorge, che ha raccolto la maggior parte delle preferenze degli utenti del web che hanno scelto di partecipare al nostro sondaggio tutto social.

Per loro non ha sbagliato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma Alex Belli, che si è sempre definito un uomo sposato, ad avvicinarsi a lei. Mentre Delia Duran ha sempre e solo rimproverato la Sorge, senza mai criticate l’atteggiamento assunto della stella di Centovetrine nella casa del Grande Fratello Vip.

Per questo motivo il pubblico ha deciso di premiare Soleil al GF Vip, ma sicuramente gli autori per questo triangolo amoroso hanno in serbo altre sorprese, visto che quest’edizione proseguirà per molto e molto tempo ancora.