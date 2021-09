“Harry avrebbe dovuto sposare LEI”: la ex fidanzata odiata da Meghan

La ex fidanzata di Harry è una vera e propria spina nel fianco per Meghan Markle. La famosa attrice infatti non è riuscita a farla dimenticare.

I motivi sono diversi, ma gran parte della stampa britannica, senza dimenticare ovviamente l’intera Famiglia Reale, è ancora d’accordo sul fatto che sarebbe stato meglio per tutti se Harry fosse rimasto con la sua ex.

A questo punto c’è da chiedersi perché Harry e la sua ex fidanzata si sono lasciati, se avevano l’approvazione di tutti, Regina compresa?

Come accade sempre in questi casi i motivi sono molti e sono anche molto complessi. Quel che è certo però è che questa (bellissima!) donna dai capelli biondi e un fisico da superstar oggi è una moglie felice a cui però chiedono ancora, continuamente, del suo famosissimo ex.

Cosa risponde di solito? Semplicemente che “è finita perché doveva finire” ma recentemente ha fatto anche delle rivelazioni molto dolorose sui due anni passati al fianco del Principe Harry.

L’ex fidanzata del Principe Harry che tutti volevano (tranne lui)

La ex fidanzata di Harry si chiama Cressida Bonas e, come avviene per moltissime coppie di giovani, lei e il figlio di Diana sono stati presentati da amici comuni.

In particolare, Cressida è molto amica delle cugine di Harry, Eugenia e Beatrice di York. A dimostrarlo ci sono le moltissime fotografie scattate nel corso di eventi mondani in cui le York e Cressida si tenevano per mano o ridevano spensieratamente.

Tra le altre cose, in ogni fotografia Cressida Bonas mette in mostra un fisico spettacolare, molto simile a quello di Kate Middleton e che mette spesso in ombra quello delle “giunoniche” Eugenia e Beatrice, ma di certo queste sciocchezze non hanno mai messo in crisi la complicità che lega le tre ragazze.

Proprio in virtù del fatto che Cressida Bonas fosse già “amica di famiglia” sembrava la candidata ideale a diventare moglie di un principe.

Le cose sembrarono mettersi per il meglio circa dieci anni fa: tra il 2011 e il 2013 Harry e Cressida si frequentarono assiduamente formando una coppia ufficiale.

A un certo punto però il loro rapporto si interruppe, anche se in maniera piuttosto civile e tranquilla (tanto che Harry invitò Cressida al suo matrimonio con Meghan e lei si presentò con un gran sorriso che non sembrava affatto di circostanza).

Naturalmente tutti adoravano Cressida, che conosceva perfettamente l’ambiente di corte e sapeva come comportarsi in ogni occasione, quindi furono in moltissimi a chiedersi i veri motivi della fine della relazione tra lei e il figlio di Diana.

Anni dopo Cressida Bonas confessò che il problema furono le paranoie di Harry, il quale allora, cioè nel periodo della sua vita che andava dai 27 ai 29 anni, era nel pieno di una vera e propria crisi esistenziale che lo portò non troppo lontano dal rovinare la propria vita.

La causa scatenante era ancora la morte di Lady Diana, un trauma che Harry non era mai riuscito a superare e che lo aveva portato ad avere attacchi di panico e di rabbia quando si trovava a contatto con i paparazzi.

Non ci si può stupire: proprio i paparazzi e le attenzioni opprimenti della stampa sono state le cause indirette dell’incidente mortale in cui persero la vita Lady Diana e il suo compagno Dodi nel 1997.

Cressida raccontò che Harry era diventato paranoico, arrivando addirittura a immaginare fotografi e paparazzi anche quando non ce n’erano. Le sue difficoltà emotive resero impossibile anche la vita di Cressida, logorando lentamente il loro rapporto.

Per ironia della sorte, nel 2019 Cressida si è sposata con un altro Harry, oggi è felicissima e vive anche lei negli Stati Uniti, precisamente nel Massachusetts.

A conti fatti, la storia del Principe Harry e della sua ex fidanzata è finita quasi dieci anni fa: per quale motivo la stampa britannica di tanto in tanto continua a tirare fuori il nome della donna?

L’autore inglese Andrew Leownie ha dichiarato all’Express: “Se Harry avesse sposato Cressida avremmo tutti i problemi che abbiamo oggi? Assolutamente no!”

Secondo l’autore, infatti, sarebbe stata Meghan a spingere per uscire dalla famiglia reale. Anche se non lo dice direttamente, si potrebbe intuire dalle parole di Leownie che Meghan abbia fatto leva sulle paranoie di Harry nei confronti della stampa per forzare la sua uscita dalla Famiglia Reale e portarlo in America insieme a lei, dove avrebbe potuto sfruttare il suo nome e i suoi titoli per far soldi.

Meghan ha sempre dimostrato di non amare moltissimo coloro che oscurano la sua figura mediatica, quindi si può solo immaginare quanto sia infastidita dal fatto che in Inghilterra ci siano ancora persone che rimpiangano una ex fidanzata che Harry ha lasciato 10 anni fa e che, oggettivamente, è più giovane e (secondo molti) più bella di lei.