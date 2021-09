Non hai i pirottini per i muffin? Con questo trucco potrai realizzarli in casa velocemente

Vuoi preparare dei deliziosi muffin ma al momento di metterli sullo stampo ti accorgi di non avere i pirottini come fare? Ecco il trucco per realizzarli in casa velocemente.

Alzi la mano a chi non è mai capitato di volersi cimentare nella preparazione di un dolce e di accorgersi strada facendo di non avere un attrezzo, un ingrediente o comunque l’occorrente adatto a quella preparazione.

Si tratta di inconvenienti che possono capitare in cucina, specie se andiamo di fretta e perdiamo poco tempo dietro alle preparazioni magari non leggendo più e più volte le ricette. Un esempio di questo tipo è quando vogliamo realizzare i muffin ma all’ultimo ci accorgiamo che ci mancano i pirottini. Come fare?

Ecco un trucco per realizzarli velocemente in casa senza dover correre necessariamente a comprarli magari mentre il nostro impasto è già pronto per essere infornato. Scopri subito come farli in poco tempo.

Ecco il trucco per realizzare in casa i pirottini per i muffin

Quante volte ci sarà capitato di iniziare a cucinare qualcosa e poi di accorgerci mentre siamo già con le mani in pasta di non avere tutto l’occorrente per prepararlo: da un ingrediente a un attrezzo.

Anziché entrare nel panico, spesso le soluzioni più semplici sono anche quelle che ci risolvono il problema. Tante volte le abbiamo sotto al naso ma non ce ne accorgiamo. Come nel caso dei muffin. Se ci rendiamo conto all’ultimo minuto che ci mancano i pirottini niente paura!

Con questo semplice trucco potremo realizzarli in pochi minuti anche da sole. Ma cosa sono i pirottini? Altro non sono che dei contenitori di carta plissettata generalmente monodose. Ora esistono anche in silicone così da poter essere lavati e riutilizzati.

Ma se ancora non li abbiamo acquistati non dovremo disperare, basterà infatti avere della semplicissima carta da forno. Dovremo ricavarne dei quadrati della dimensione del lato di circa 10 centimetri. Adagiamo la carta da forno sopra ad un buco dello stampo da muffin e con l’aiuto di un bicchiere, che avrà la stessa dimensione di quest’ultimo, diamo alla carta la forma.

Procediamo così per tutti i buchi dello stampo e in questo modo avremo realizzato i nostri pirottini fai da te in men che non si dica, pronti per essere riempiti con l’impasto e infornati.

E se non disponiamo nemmeno dello stampo da muffin? Per intenderci quello con i vari buchi dove dobbiamo inserire l’impasto. A questo punto prendiamo la classica teglia rettangolare, dobbiamo però trovare delle tazze o bicchieri adatti alla cottura in forno, a tal proposito sono perfette anche le cocotte in ceramica.

Le dovremo prima imburrare o oliare, altrimenti creiamo il pirottino con la carta da forno, proprio come spiegato sopra, quindi adagiamo l’impasto all’interno, le disponiamo sopra alla teglia e cuociamo i nostri muffin secondo come richiesto dalla ricetta.

Con questo semplice trucco ora non avrete più scuse per non realizzare i vostri muffin, ottimi sia dolci che salati. Possiamo infatti declinarli in moltissime ricette.