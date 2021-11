Belen Rodriguez è una delle showgirl più note e amate della televisione italiana e ha fatto sognare milioni di uomini (e donne) con la sua bellezza mozzafiato. Ma sapete che lavoro faceva Belen Rodriguez prima del successo? Incredibile!

La showgirl argentina Belen Rodriguez è sempre stata al centro del gossip italico, ancor di più ora che è in attesa del suo secondo figlio, frutto dell’amore che l lega al compagno Antonino Spinalbese, con il quale si sta preparando ad accogliere la piccola Luna Marie. Ma che cosa faceva Belen prima del successo? La risposta vi lascerà stupefatti!

Belen non è, chiaramente, sempre stata sulla cresta dell’onda. La bella showgirl ha infatti dovuto affrontare diverse peripezie prima di raggiungere l’agognato successo.

Fin dall’età di 17 anni, quando era appena giunta in Italia, Belen si è dovuta dare un gran daffare per ottenere i primi ingaggi in tv. Tutti pensano che all’inizio abbia lavorato come modella ma, stando a quanto raccontato dal suo primo fidanzato italiano, le cose non sono andate esattamente così.

Ecco che lavoro faceva Belen Rodriguez prima del successo

A svelare il passato lavorativo di Belen Rodriguez è stato nientemeno che il suo primo fidanzato, Simone Bolognesi, che ha avuto una storia d’amore con la showgirl argentina quando lei aveva appena 19 anni ed era ancora totalmente sconosciuta al grande pubblico.

Sembrerebbe che, durante i suoi primi anni in Italia, la bella Belen abbia lavorato come cameriera in alcuni locali, ma non solo: era anche incaricata di distribuire volantini per le strade di Riccione, città dove viveva.

Successivamente è poi diventata cubista. Un lavoro che le ha permesso di spostarsi a Milano, città dove ha iniziato a lavorare nel mondo della moda, raggiungendo in tempo record una grande notorietà.