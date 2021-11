Il look di Michelle Hunziker è di tendenza e tutto da copiare! Con SheIn!

Il look di Michelle Hunziker è assolutamente da copiare! La presentatrice, con il suo stile elegante ma allo stesso tempo frizzante, ci regala una perla di outfit, che noi dobbiamo avere a tutti i costi! Come? Con SheIn!

La moda è tutta questione di unicità e creatività. Non basta seguire e inseguire le tendenze o indossare i capi delle influencer del momento per essere alla moda. Il segreto per essere veramente di tendenza è quello di essere sempre uniche, dimostrando al mondo intero la nostra personalità attraverso l’outfit che abbiamo scelto. La protagonista della nostra guida di stile ha questa capacità, di rimanere elegante e di tendenza creando outfit mai banali e soprattutto originali e frizzanti, come la sua personalità. Di chi stiamo parlando? Di Michelle Hunziker e del suo look assolutamente da copiare!

La abbiamo vista nei panni di presentatrice indossare abiti eleganti e succinti, semplici ma con qualche dettaglio a fare la differenza.

Perché il suo stile è questo, semplice ma d’effetto. Potremmo definirlo minimal chic. Una cosa però è certa: il suo è uno stile tutto da copiare!

Stiamo parlando di Michelle Hunziker e del suo stile unico, che come uno specchio riflette in maniera trasparente la personalità della nostra protagonista di stile.

La Hunziker ha da poco pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui indossava un completo in linea con le tendenze del momento. E allora perché non ricreare il total look, ma a basso costo con i capi di SheIn?

Ecco a voi il copia look di Michelle Hunziker!

Il look di Michelle Hunziker è minimal chic, e dobbiamo averlo assolutamente!

Cosa si intende per stile minimal chic?

Si intende per minimal chic uno stile delicato, elegante, creato da capi ricercati, generalmente in tonalità neutre e tinte unite, ma legati tra di loro rispettando le tendenze del momento.

Ed è questo che fa Michelle Hunziker nel look protagonista della guida di stile di oggi.

Si tratta di un total look firmato Alessandro Vigilante. Abbiamo una maglia in lana leggera a collo alto con le spalle a vista, e un pantalone a vita alta, con gamba larga e pinces sui fianchi.

Il tutto poi chiuso da un make-up no make-up, ossia naturale ma luminoso, e da una capigliatura mossa ma anch’essa naturale, delle beach waves che adornavano il volto di Michelle Hunziker.

Come ricreare l’intero total outfit senza spendere molto? Con SheIn ovviamente!

Abbiamo selezionato per voi due capi perfetti per ricreare il total look di Michelle Hunziker:

maglia a collo alto con maniche lunghe e spalle scoperte. Costo € 15,00

pantalone a vita alta con gamba larga e pinces. Costo € 20,00.

LEGGI ANCHE: Meghan Markle ruba la scena all’Intrepid Museum di New York!

Adesso che abbiamo tutto il necessario non abbiamo scuse: creiamo il nostro look minimal chic ispirato all’outfit di Michelle Hunziker.

Ricordate sempre di creare un total look inserendo un tocco personale. Allora si che sarete uniche, e diventerete delle vere e proprio guru della moda!