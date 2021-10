Il completo maschile di Belen Rodriguez: copialo con meno di 40 Euro!

By

Il completo maschile che Belen Rodriguez ha indossato per un recente servizio fotografico è un assoluto must have di questo inverno.

Anche se la showgirl ci ha abituato a outfit super sensuali, che spesso sottolineano o addirittura scoprono le forme, stavolta ha scelto un taglio ampio e androgino, che però trasuda eleganza e magnetismo.

Per quanto riguarda i colori, si tratta di un completo da indossare i colori neutri come il nero e tutti i possibili toni del beige, per un look nude, chic e davvero sofisticato.

A chi sta bene e come abbinare il completo maschile di Belen Rodriguez

Quello proposto da Belen è un outfit perfetto per un’occasione elegante o una serata particolare, che starà benissimo a chi possiede un fisico a triangolo rovesciato, cioè della spalle molto ampie e dal bacino stretto.

Chi ha invece un fisico a rettangolo, cioè con le spalle strette e le gambe sottili, dovrebbe evitare questo outfit così ampio, che darebbe l’impressione di essere un po’ “vuoto”.

Si tratta di un completo ottimo anche per chi ha un fisico a clessidra o a pera, perché metterà in risalto la misura molto piccola della vita rispetto ai fianchi. Chi hai il fisico a pera inoltre vedrà i fianchi troppo larghi “camuffati” dall’ampiezza della parte inferiore dei pantaloni, che contribuirà a rendere la figura più armonica.

Leggi Anche => Fisico a mela o fisico a pera? Per scoprirlo basta una divisione!

Per quanto riguarda gli abbinamenti, nelle fotografie Belen sembra non indossare nulla sotto la giacca. Si tratta di una soluzione accettabile se siamo certe di poter tenere la giacca per tutta la sera, mentre sarà sicuramente meglio indossare una canotta, un top o un body a contrasto se si prevede di togliere il capospalla.

Per quanto riguarda le scarpe, l’ideale è puntare su una décolleté a punta o su un paio di stivali dalla stessa forma. La “spigolosità” della forma delle calzature aiuterà a compensare la grande morbidezza del tessuto e delle forme del completo.

In merito alla cintura, il consiglio è di sceglierne una sottile e a contrasto, in maniera da sottolineare ulteriormente le dimensioni della vita e rendere più interessante il completo dal punto di vista cromatico.

La didascalia delle foto postate da Belen non indicano il brand produttore di questo completo, ma possiamo ipotizzare che si tratti di un marchio sartoriale di prestigio, quindi molto costoso.

Esiste però la possibilità di ricreare nel dettaglio questo look a poco prezzo: ecco come!

Sul sito ufficiale di SHEIN è possibile acquistare una giacca doppiopetto dai bottoni metallici che ricorda molto da vicino quella indossata da Belen. Nelle fotografie si possono notare infatti le finte patte delle tasche che compaiono, in orizzontale, anche su questo modello.

Per quanto riguarda i pantaloni palazzo invece, l’alternativa economica, ma dall’impeccabile taglio a trapezio, costa meno di 20 Euro ed è disponibili in vari colori, qualora si volesse variare il look con un abbinamento che porti alla creazione di un completo “spezzato”.