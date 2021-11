Test: prova a risolvere l’operazione algebrica con gli animali

Test: sai risolvere un’operazione algebrica? Provaci oggi, utilizzando gli animali. Risolvi l’enigma e prova a dare la risposta corretta

Oggi ti proponiamo un test che ha l’obiettivo di verificare la tua capacità di risolvere un’operazione algebrica. Riuscire a trovare la soluzione di un enigma in pochi secondi può tenere il nostro cervello in allenamento. Tutto ciò potrebbe portare dei benefici anche nella vita di tutti i giorni. Per questo è preferibile ritagliare qualche minuto ogni giorni per cimentarsi in test del genere.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere le nostre lettrici e i nostri lettori, magari permettendogli di distrarsi per qualche minuto e abbandonare la routine di tutti i giorni. Bisogna soltanto concentrarsi, pensare e rispondere.

Riuscire ad usare il ragionamento è un esercizio che non appartiene a tutti. Chi riesce ad utilizzare questa capacità, spesso riesce ad ottenere grossi successi anche nella propria vita, soprattutto in ambito professionale. Allenare la mente è un passatempo interessante e stimolante, che può portare grandi benefici al nostro cervello.

Non dovrai fare altro che guardare un’immagine e risolvere il test. Dovrai rispondere ad una domanda, trovando una soluzione per ottenere la risposta corretta. Prova a non impiegarci troppo tempo ma non andare di fretta, non è mica un quiz a premi! Adesso sei pronto per iniziare il test di oggi. L’argomento del giorno riguarda gli animali.

Risolvi l’operazione algebrica

Nell’immagine in basso trovi l’enigma da risolvere oggi. Si tratta di un’operazione algebrica, di quelle che, solitamente, siamo abituati a risolvere attraverso i numeri. Non lasciarti ingannare, sarà così anche stavolta ma nel test abbiamo inserito degli animali. Non sappiamo se questo particolare ti sarà di aiuto o finirà per distrarti, ma molte persone non sono riuscite nemmeno a dare una risposta!

Questo test ha messo in difficoltà tantissime persone. In tanti hanno provato a dare la risposta giusta ed hanno sbagliato, forse perché confusi da alcuni dettagli ingannevoli. Prova a risolvere il quiz in una tempistica breve, ma non ti affidare soltanto all’istinto. In un test del genere è importante usare la logica e il ragionamento, per evitare di commettere errori grossolani.

Chi ha indovinato è stato molto astuto. La soluzione è più semplice di quanto tu possa immaginare, devi soltanto cogliere i dettagli più importanti, possibilmente senza andare a sbirciare tra le soluzioni del test. Una volta trovata la soluzione dell’enigma di oggi, scorri il testo verso il basso e verifica se hai indovinato o se hai dato la risposta sbagliata.

Le soluzioni del test

Con il test di oggi abbiamo provato a sollecitare le tue capacità di utilizzare il ragionamento in tempi brevi. È sempre molto utile vedere come reagisce il nostro cervello quando è messo sotto pressione ed è proprio ciò che abbiamo provato a fare attraverso questo test. Guardando l’immagine, ti è stato chiesto di trovare una soluzione, senza farti distrarre dagli animali.

Se sei arrivata fin qui, vuol dire che hai dato la risposta e vuoi capire se è corretta. Altrimenti significa che sei semplicemente curiosa di conoscere la verità. In entrambi i casi, eccoti accontentata. Il valore di una mucca è 10, quello di una pecora è 2 e quello di una gallina è 4. Quindi, 1 mucca + 1 gallina = 14 (o 7 pecore).

Non era semplice dare la risposta giusta, pochissime persone sono riuscite ad assegnare il valore corretto ad ogni animale e, per questo motivo, hanno fornito una risposta errata. In alcuni casi c’è anche chi si è arreso prima, perché non ha capito il senso dell’operazione algebrica. Ma l’enigma che ti abbiamo proposto oggi nascondeva un grosso inganno! Bisogna stare sempre attenti e usare la logica ed il ragionamento prima di dare la risposta.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, sei riuscito a trovare la soluzione dell’operazione algebrica? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!