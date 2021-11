Test della Felicità | Chi ti ama ha capito come farti felice oppure no?

By

Questo test della felicità andrà a indagare il rapporto tra le persone che ti circondano e la tua felicità: sono in grado di capire quello di cui hai bisogno per essere felice oppure no?

Nella società contemporanea spesso si sostiene che la felicità sia una responsabilità individuale, e che non dovremmo fare affidamento sugli altri per raggiungere uno stato di benessere emotivo.

Si tratta di un modo di pensare molto estremista, che non è quasi mai applicabile alla vita reale che tutti conduciamo ogni giorno.

La felicità viene anche (a volte soprattutto) dalla nostra capacità di comunicare i nostri bisogni e le nostre emozioni.

Purtroppo spesso risulta piuttosto difficile e, anche quando tentiamo di farlo con tutte le nostre forze, può capitare che il nostro messaggio non sia recepito. Cosa fare in quel caso? Il test seguente fornirà proprio le risposte a questa domanda.

Test della Felicità

Per eseguire correttamente questo test della personalità ti consigliamo di osservare attentamente l’immagine e prendere mentalmente nota dell’elemento che colpisce maggiormente la tua attenzione. Non si tratta di memorizzare la prima cosa che vedi, ma quella che ti colpisce di più, quindi ti consigliamo di prenderti tutto il tempo necessario per osservare l’immagine nel dettaglio e scegliere con calma l’elemento che preferisci.

1 – L’albero sullo sfondo

L’albero sullo sfondo è uno degli elementi meno appariscenti di questa composizione grafica, sia per le piccole dimensioni sia perché è posizionato sullo sfondo.

Se hai stabilito che è l’albero in lontananza a incuriosirti di più significa che hai bisogno del tuo spazio e dei tuoi tempi per essere davvero felice.

Molto spesso vieni etichettata come una persona distante, solitaria e priva di empatia. In realtà hai semplicemente bisogno di “osservare da lontano” le cose, le persone e le situazioni per comprendere come potresti trovarti a tuo agio all’interno di esse.

Se in passato hai provato a spiegare questa tua esigenza alle persone che ti circondano, probabilmente non hai ottenuto un grande risultato. Il nostro consiglio è tentare di focalizzare la loro attenzione su ciò che di positivo accade nella tua mente quando sei da sola, in maniera che possano capire perché i tuoi spazi sono cos’ importanti per te.

2 – La gabbia

La gabbia è uno degli elementi centrali dell’immagine ma spesso passa inosservata, perché all’interno e all’esterno di essa ci sono due altri elementi molto appariscenti.

Se per te la gabbia è l’elemento più significativo dell’immagine significa che sei una persona che ha bisogno di costruire una comfort zone in ogni ambito della sua vita. Probabilmente sei una persona timida e piuttosto insicura, che tende a circondarsi di persone di cui si fida per superare le proprie paure.

Spesso però vieni etichettata come una persona abitudinaria e poco avventurosa, che preferisce fare sempre le stesse attività piuttosto che lanciarsi a provare nuove esperienze.

Se hai già provato a spiegare che cambiare troppo spesso abitudini ti mette ansia, ma senza ottenere grandi risultati significa che le persone che ti circondano non hanno davvero capito come prendersi cura di te. Prova a spiegarlo sottolineando quanto ogni persona che hai “scelto” è davvero importante per te.

3 – Il profilo maschile

Il profilo maschile è l’unico “elemento strano” delle composizione, quindi è molto probabile che questo elemento abbia colpito la tua attenzione.

Se hai scelto il volto dell’uomo sei una persona molto decisa e tradizionalista, che guarda al passato per imparare come affrontare il presente.

Per essere felice hai bisogno di prendere il comando delle situazioni e guidare chi ti circonda in maniera che “tutto vada per il verso giusto”.

Molto probabilmente le persone che ti circondano hanno compreso quanto sia importante lasciarti esprimere la tua leadership e inoltre si sono rese conto che sei un leader capace e organizzato. Se qualcuno ti accusa però di voler accentrare tutto il potere nelle tue mani potresti spiegare che la tua volontà è solo quella di mettere la tua esperienza al servizio degli altri, non schiacciare la volontà altrui.

4 – La civetta

La civetta bianca posta all’interno della gabbia viene scelta spesso in virtù del suo colore, l’unico chiaro in tutto il dipinto.

Se hai scelto questo elemento significa che sei una persona che ha bisogno di accumulare conoscenze e di studiare cosa avviene nel mondo fuori.

Sei intelligente e molto riflessiva, quindi a volte potresti dare l’impressione di essere preda dell’overthinking: vieni considerata come una persona che pensa troppo e si fa troppi problemi prima di agire. Molto probabilmente hai messo a punto questo modo di affrontare i problemi per gestire l’ansia, ma è molto probabile che le persone che ti amano tendano a minimizzare il problema.

Per spiegare meglio la tua situazione cerca di fare degli esempi concreti sulle conseguenze dell’ansia sulla tua vita oppure su quanto ti renda felice assimilare nuove conoscenze per fare progetti o migliorare la tua vita attuale.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.