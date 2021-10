Test: indovina quanti quadrati ci sono in questo disegno

Metti alla prova le tue capacità di osservazione con questo test. Risolvi il rompicapo e prova a dare la risposta corretta in pochi secondi

Oggi ti proponiamo un test che ha l’obiettivo di stimolare le tue capacità cognitive. Riuscire a trovare la soluzione di un rompicapo in pochi secondi può tenere il nostro cervello in allenamento. Tutto ciò potrebbe portare dei benefici anche nella vita di tutti i giorni. Per questo è preferibile ritagliare qualche minuto ogni giorni per cimentarsi in test del genere.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere le nostre lettrici e i nostri lettori, magari permettendogli di distrarsi per qualche minuto e abbandonare la routine di tutti i giorni. Bisogna soltanto concentrarsi, pensare e rispondere.

Riuscire ad usare la logica è un esercizio che non appartiene a tutti. Chi riesce ad utilizzare questa capacità, spesso riesce ad ottenere grossi successi anche nella propria vita, soprattutto in ambito professionale. Allenare la mente è un passatempo interessante e stimolante, che può portare grandi benefici al nostro cervello.

Non dovrai fare altro che guardare un’immagine e risolvere il test. Dovrai rispondere ad una domanda, trovando una soluzione per ottenere la risposta corretta. Prova a non impiegarci troppo tempo ma non andare di fretta, non è mica un quiz a premi! Adesso sei pronto per iniziare il test di oggi. L’argomento del giorno riguarda una materia che ha rappresentato l’incubo di tantissimi studenti: la geometria!

Il mistero dei quadrati

Guarda con attenzione l’immagine in basso, ci sono alcune figure geometriche. Ti diamo un piccolo suggerimento: sono tutti quadrati. La domanda è molto semplice: quanti quadrati ci sono in questo disegno? Prova ad individuarli tutti e sappi che dovrai impiegarci meno di un minuto se vorrai che il test riesca davvero a stimolare e a tenere in allenamento il tuo cervello.

Questo test ha messo in difficoltà tantissime persone. In tanti hanno provato a dare la risposta giusta ed hanno sbagliato, forse perché confusi da alcuni dettagli ingannevoli. Prova a risolvere il quiz in una tempistica breve, ma non ti affidare soltanto all’istinto. In un test del genere è importante usare la logica e il ragionamento, per evitare di commettere errori grossolani.

Chi ha indovinato è stato molto astuto. La soluzione è davanti ai tuoi occhi, devi soltanto cogliere il dettaglio decisivo, possibilmente senza andare a sbirciare tra le soluzioni del test. Una volta trovata la soluzione del rompicapo, scorri il testo verso il basso e verifica se hai indovinato o se hai dato la risposta sbagliata.

Leggi anche – Il look preppy di Giulia De Lellis è assolutamente da copiare! Con SheIn!

La soluzione del test

Con il test di oggi abbiamo provato a sollecitare la tua capacità di usare la logica nel modo corretto. Il quesito era, almeno all’apparenza, molto chiaro: quanti quadrati ci sono nell’immagine? La domanda potrebbe sembrare ingannevole perché potrebbe aver spinto qualcuno a contare soltanto parzialmente il numero delle figure geometriche. Ma adesso è il momento di scoprire la soluzione del quesito.

Eccoti accontentata: come abbiamo già detto, il test è ingannevole. Moltissime persone hanno contato soltanto i quadrati più grandi, ignorando quelli che vanno a formarsi al centro della figura. Chi, al contrario è stato più attento, avrà sicuramente dato la risposta esatta: in questo disegno ci sono 40 quadrati.

Nel dettaglio, c’è un quadrato grande da quattro riquadri, quattro quadrati da tre riquadri, nove quadrati da quattro riquadri, diciotto quadrati da un riquadro e otto quadratini più piccoli. Qualora tu avessi dato la soluzione errata, sappi che sei in ottima compagnia. Soltanto l’8% di chi ha provato a cimentarsi nel test ha dato la risposta corretta.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, hai trovato la soluzione del rompicapo? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!