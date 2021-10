Sono ormai in tanti ad utilizzarlo, eppure c’è ancora chi sbaglia: occhio a non commettere questi errori con il forno a microonde.

Il forno a microonde è un elettrodomestico diventato ormai parte integrante delle cucine più moderne ma in generale di tutti. Si tratta infatti di un oggetto molto comodo sia per cucinare che per riscaldare gli alimenti.

Se all’ultimo minuto poi dobbiamo scongelare qualcosa, il forno a microonde è colui che ci salva quando siamo in ritardo sui tempi di marcia della preparazione della cena. Peccato però che in tanti ancora commettano molti sbagli nell’utilizzarlo.

Per molti, infatti, il forno a microonde resta ancora un mistero. Dagli oggetti che è bene evitare di inserire all’interno, ai cibi assolutamente vietati, insomma, sono diversi gli errori da non commettere: scopriamo quali sono i più comuni da evitare.

LEGGI ANCHE –> Se commetti questo errore le patatine fritte non saranno croccanti

Ecco gli errori da evitare con il forno a microonde

Comodo, pratico e veloce, il forno a microonde è un alleato in cucina. A patto però di saperlo utilizzare nel modo giusto. Ad esempio in tanti non sanno che alcuni materiali è bene non farli mai entrare nel microonde nemmeno per sbaglio.

Così come alcuni cibi sono off-limits. Il microonde infatti tende a far rilasciare umidità ai cibi e nel caso in cui ci dovessimo mettere pizza o pane dobbiamo sapere che potrebbero diventare di una consistenza molliccia e non croccante come invece dovrebbero essere. Al contrario se messi nel forno elettrico torneranno come appena fatti.

Scopriamo allora quali sono gli errori da evitare con il forno a microonde.

1) Evitare di mettere all’interno cibi secchi. Non tutti i prodotti da forno sono sconsigliati, anzi, ad esempio possiamo cuocere all’interno i cornetti congelati, a patto di usare la funzione crisp. Evitiamo però la pizza perché potrebbe diventare moscia. Così come di scaldarci una bistecca, pena una carne stoppacciosa e secca.

2) Evitare l’uovo. Un altro alimento che è bene evitare di mettere nel microonde è l’uovo infatti se messo all’interno del forno il vapore che si crea nell’elettrodomestico lo farà esplodere finendo per sporcare tutto quanto. Insomma un vero disastro. E se proprio non volete farne a meno potrete cuocere le uova a patto che siano senza guscio. Se invece volete farle sode, qui la situazione si fa più complicata, visto che occorrerebbe praticare due piccoli fori alle estremità dell’uovo proprio per evitare che esploda. Insomma tutto si può fare ma forse sarebbe meglio lasciar perdere.

3) Scongelare ad alte temperature. Il forno a microonde spesso ci viene in aiuto quando andiamo di fretta e dobbiamo scongelare in pochi minuti un alimento. In tal caso è bene però non esagerare con le alte temperature altrimenti finiremo per cuocere l’esterno dell’alimento e lasciare l’interno crudo, anzi congelato. Meglio allora impostare una temperatura bassa e tenere dentro l’alimento qualche minuto in più così da scongelarlo in maniera graduale e in modo uniforme.

4) Non mettere metalli. Altro grave errore è quello di utilizzare nel forno a microonde utensili da cucina non permessi. Tra questi sicuramente sono da evitare tutti gli oggetti di metallo. Questo materiale infatti assorbe rapidamente le onde rischiando che si crei un corto circuito. Un gesto quindi che si può rivelare anche molto pericoloso. Non solo quindi un intero oggetto in metallo ma anche contenitori o bottiglie che ne contengano un piccolo inserto vanno evitati.

5) Alluminio, no grazie! Come forse molti già sapranno anche l’alluminio è off-limits quindi assolutamente da evitare.

6) Dimenticare di forare la pellicola. In linea generale è bene evitare di mettere pellicole non adatte nel microonde, salvo che si utilizzi quella apposita. Allora in quel caso, se la confezione riporta che si può utilizzare nel microonde va bene, ma ricordiamoci in ogni caso di forare sempre leggermente sopra per evitare che nei cibi all’interno si crei un eccessivo vapore tanto da creare una sorta di esplosione.

LEGGI ANCHE –> Ecco l’errore imperdonabile da non commettere per conservare i funghi

Stesso discorso vale per i contenitori in plastica, alcuni sono vietati, altri invece vanno bene, e per sapere se possiamo o metterne uno nel microonde basterà vedere se nel recipiente sono riportati i simboli con il via libera al forno a microonde.