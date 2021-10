Giacca, cappotto o blazer? Ecco le migliori idee dello street style

Giacca, cappotto o blazer? Prendiamo spunto dallo streety style e dalle tendenze che spopolano su Instagram e Pinterest per copiare e ricreare i look più accattivanti del momento!

Spesso e volentieri proprio non si sa cosa sia meglio indossare. Niente paura, ci siamo noi! Dipende dall’occasione e dall’outfit che si è scelto ma molto lo fa la nostra personalità.

Tendiamo ad avere più o meno sempre lo stesso stile e va benissimo ma è meglio variare, sia per noi che per tenere alto l’interesse di chi ci è vicino. Scopriamo insieme le alternative più valide, femminili ed irresistibili per l’autunno inverno.

Giacca in pelle, cappotto fantasia o blazer casual chic? Scegli il capo perfetto per te

Stradivarius propone a 99,99 euro la giacca di pelle nera con bavero, chiusura a cerniera, cintura e bottoni argentati a contrasto. Un vero e proprio passepartout per tutti i giorni e per le serate alla moda dove si otterrà un effetto “ringiovanente” se abbinata ad una gonna floreale ed una camicia bianca bon ton. Se la gonna è corta meglio optare per uno stivale o scarpa bassa, vi raccomando.

Il blazer pie de poule di Mango (59,99 euro) ha un taglio maschile, due tasche laterali con patta ed un solo bottone nero per la chiusura. Meglio se portato aperto, va bene con maglie e bluse dai toni chiari, un jeans blu classico (anche con risvolto) o un pantalone skinny in pelle nera. Mixare un capo anni Sessanta con qualcosa di contemporaneo e, perché no, un po’ aggressivo, è davvero un’ottima idea.

Un cappotto che farà innamorare anche le meno romantiche è di chiara ispirazione Seventies ed è firmato Twinset. Volendo scegliere capispalla da alternare in questo periodo ma da poter sfruttare anche nell’autunno 2022, prediligiamo colori basic come il bianco e il nero. Il cappotto bianco in panno Larimar è un doppiopetto con maxi revers, volume ampio con soffietto sul retro e bottoni dorati in risalto. Da sfoggiare con un pantalone a zampa coordinato o con un abito attillato a dolcevita, l’importante è non esagerare con gli accessori. Il prezzo è di 292 euro.

LEGGI ANCHE: Adori i capi in paillettes? Attenta a questi errori che invecchiano in un secondo (chedonna.it)

Nell’indecisione meglio decidere di avere tutto. La moda è un gioco e bisogna divertirsi nel cambiare e creare nuovi match. In fondo, senza divertimento che gioco sarebbe?

Silvia Zanchi