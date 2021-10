Il look preppy di Giulia De Lellis è assolutamente da copiare! Con SheIn!

Il look in stile preppy di Giulia De Lellis è assolutamente da copiare! Certo, ma a basso costo, con i capi trendy di SheIn! Vediamo insieme cosa significa stile “preppy”, quali sono i punti base e come creare un total outfit senza spendere molto!

Nel mondo della moda esistono delle tendenze che nascono per l’appunto dalla mente creativa degli stilisti. Che passano per i bozzetti per arrivare nelle passerelle e poi nei negozi. Esistono poi delle tendenze che nascono invece dall’esigenza delle persone di raccontare qualcosa, di contraddistinguersi da chi li circonda, e dalla necessità di mandare un messaggio. Lo abbiamo visto spesso nel corso dell’ultimo secolo, ad esempio con la moda hippie e con la moda punk.

La tendenza di cui parleremo oggi, al contrario delle due appena citate, non nasce dall’esigenza di rivoluzione e cambiamento, ma al contrario, si afferma in quei luoghi dove le persone si vogliono amalgamare e riconoscere tra di loro come appartenenti di uno stesso ceto sociale. Di quale tendenza stiamo parlando? Dello stile preppy! Vediamo insieme come Giulia De Lellis ha realizzato un look ispirato a questa tendenza e copiamolo, con i capi trendy e low cost di SheIn!

Sappiamo che Giulia De Lellis è una delle influencer più seguite e amate del momento.

Ma perché nell’arco di così poco tempo ha riscosso tutto questo successo? Probabilmente per due motivi: il primo è la sua semplicità, anche con addosso capi firmati la puoi sempre riconoscere come una ragazza di provincia che più di tutto ama stare con la sua famiglia; il secondo è la sua passione per la moda, che le permette di sperimentare e utilizzare nuovi stili prima ancora che siano diventati di tendenza.

Il look di Giulia de Lellis di cui parleremo oggi sarà proprio così: di uni stile innovativo, di tendenza da almeno un anno, ma che non ha ancora preso piede. Di quale stile stiamo parlando? Dello stile preppy!

Vediamo nello specifico di cosa si compone uno stile preppy e come copiare il look di Giulia de Lellis!

Il look di Giulia De Lellis: gonna a quadri, mocassino e calzino bianco a vista! Ecco i punti di uno stile preppy perfetto!

La moda è creatività, ma prima di imparare ad essere creativi, bisogna studiare! Per apprendere tutte le regole della moda! Per creare uno stile preppy ad hoc bisogna partire dalle basi e vedere dov’è nato!

Lo stile preppy è uno stile di abigliamento nato nelle scuole e nei college americani, generalmente frequentati da studenti ricchi e di ceti sociali elevati. Base della loro educazione scolastica, e quindi dello stile, viene dalla tradizione british, che ritroveremo nello stile preppy, con fantasie a quadri, cardigan di lana e scarpe per giocare a golf.

È sicuramente uno stile nato in un contesto dove gli appartenenti avevano necessità di distinguersi, non sempre con accezione positiva. In molti contesti americani chi veste preppy veste griffato, frequenta una scuola privata ed è destinato ad un futuro ricco e prosperoso.

Fortunatamente le mode servono anche a sdoganare alcuni miti, infatti lo stile preppy è diventato un misto tra classicità e street style!

Uno stile preppy del 2022 si potrebbe caratterizzare da un cardigan oversize con tanto di logo, un jeans ampio strappato e una sneakers. Contaminato, fresco e inclusivo. Questa è la moda che piace a noi!

Ma per quanto riguarda il look di Giulia De Lellis, perché lo abbiamo definito preppy? Perché mostra i principali punti di uno stile preppy classico: maglioncino di lana nero con manica a sbuffo, gonna Burberry corta con pieghe, fantasia a quadri base beige, mocassino in pelle lucida e calzino bianco a vista. Uno stile preppy con i fiocchi.

Come ricreare il total look senza spendere molto? Con i capi di SheIn!

Ho selezionato per voi alcuni capi:

maglioncino nero corto con maniche a sbuffo, € 13,00

gonna corta, a vita alta, con pieghe, fantasia a quadri, base beige, € 11,00.

Con € 24,00 abbiamo ricreato i punti salienti del look di Giulia De Lellis. Non vi resta che completarlo, aggiungendo il vostro tocco personale ma rimanendo sempre in tema con lo stile preppy!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sul look indossato da Giulia De Lellis e sullo stile preppy!

Cosa ci resta da fare? Creare il vostro look trendy! Uscire e divertirsi! E poi, aspettare la prossima guida di stile di CheDonna, con tantissime novità!