Ilary Blasi, dagli esordi ad oggi: l’incredibile trasformazione della moglie di Totti

Ilary Blasi è cambiata tantissimo dagli esordi fino ad oggi, ma tu ricordi com’era la moglie di Francesco Totti al suo debutto?

Ilary Blasi è senza dubbio una delle conduttrici più apprezzate e popolari del piccolo schermo degli italiani. La moglie di Francesco Totti, dopo un breve periodo di pausa a causa del blocco televisivo dovuto alla pandemia, è recentemente tornata in tv.

Il suo ritorno è stato segnato dall’Isola dei Famosi, edizione che ha segnato non solo il debutto da opinionisti di Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi ma che ha visto arrivare alla vittoria lo youtuber Simone Paciello, per poi sperimentare con lo sfortunato Star in The Star, che ha chiuso prima del previsto a causa dei bassi ascolti raggiunti.

La conduttrice, però, vanta anni ed anni di esperienza sul piccolo schermo degli italiani e come molti dei suoi più fedeli sostenitori ricorderanno, ha esordito a Passaparola, programma che le permise di raggiungere il successo e da lì la strada è stata tutta in salita, ma ricordi com’era fatta quando muoveva i suoi primi passi nella sfera professionale nella sua vita?

Com’era Ilary Blasi prima di diventare famosa

Ilary Blasi, oltre ad essere uno dei personaggi più amati del piccolo schermo, è senza dubbio un’icona di stile. Una delle poche conduttrici che durante il corso della sua carriera ha sempre osato. Basti pensare che durante la sua conduzione a Le Iene, il pubblico era più incuriosito dai look che proponeva di puntata in puntata, sempre eccentrici e fuori dagli schemi.

Discorso non molto diverso quando ha condotto la terza edizione del Grande Fratello Vip, dove invece di giocare con gli abiti ha puntato ai capelli. In ogni puntata, infatti, indossava una parrucca diversa, proponendo ai telespettatori sfumature diverse del personaggio che sceglieva di portare in onda, ma com’era durante i suoi esordi?

I suoi occhi grandi sono rimasti sempre gli stessi e fin dal suo esordio hanno immediatamente fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo. Le labbra, invece, sono diventate leggermente più carnose. Lo stile, invece, si è completamente evoluto. In quanto se prima adottava dei look più semplici o abiti di scena come richiesto da copione, oggi invece punta a lanciare nuovi stili e tendenze. Pronti a lasciare il segno e a dettare la moda sul piccolo schermo, che di solito è abituato a rigidi schemi.

Ilary Blasi da giovane era sicuramente più semplice, ma la sua essenza e la sua bellezza sono rimaste invariate durante il corso di questi anni.