Maschere viso invernali all’arancia: 3 ricette da provare assolutamente!

La stagione fredda è alle porte e questa stagione ci regala moltissimi frutti della terra che possono diventare alleati della nostra bellezza. Scopriamo come preparare tre eccezionali maschere viso invernali con le arance.

Prendersi cura di se stesse passa attraverso molti gesti e tanti trattamenti di bellezza che non per forza debbono essere acquistati o applicati da professionisti del settore.

Esistono molti ingredienti naturali con cui preparare ricette di bellezza ed in particolare quelli per la pelle. Scopriamo come preparare tre maschere invernali per il viso con il succo di arancia.

Maschere per il viso invernali: perché utilizzarle ogni settimana

La maschera per il viso è un trattamento che completa la beauty routine in modo eccellente. Un concentrato di principi attivi e di benefici mirati a migliorare lo stato dell’epidermide a regalarle luminosità, elasticità, purezza, e un pieno di vitamine e minerali.

Esistono molte ricette di bellezza da preparare in casa, soprattutto maschere. Se per esempio si ha una pelle tendente al grasso ed impura, saranno le maschere a base di argille ad essere il trattamento più indicato, ma se si vuol donare alla pelle una sferzata di energia, di vitamine e di ingredienti idratanti e anti età, e alla frutta che ci si deve rivolgere ed in particolare agli agrumi soprattutto in inverno.

Maschere per il viso: come utilizzarle alla perfezione

Se si vuol regalare a se stesse un super trattamento come una maschera viso, ci si dovrà ritagliare almeno 20 minuti per se stesse.

Dopo aver deterso la pelle in modo perfetto con prodotti delicati ed aver risciacquato il viso con acqua tiepida, si potrà applicare la maschera per il viso.

Per ogni tipo di prodotto che sia commerciale o naturale e preparato in casa, nell’applicazione andrà esclusa la zona perioculare molto delicata.

Si potrà applicare la maschera sul resto del viso e anche su collo e décolleté con un pennello piatto che permetterà un’applicazione più precisa e pulita.

A questo punto ci si potrà rilassare per tutto il tempo di posa, magari ascoltando della musica. La maschera andrà sempre risciacquata con delicatezza e dopo aver tamponato il viso con un panno morbido, si potrà completare la beauty routine tonificando la pelle e applicando il trattamento preferito che potrà essere una crema da notte, da giorno o anche un siero.

Maschere per il viso invernali all’arancia: tre ricette di cui non potrete più fare a meno!

Seguendo il video tutorial potrete preparare tre eccezionali maschere viso invernali al succo d’arancia con tre diverse formulazioni.

I risultati del trattamento ed il paradisiaco profumo di arancia vi conquisteranno per sempre!