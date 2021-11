Giovanna Mezzogiorno: da Stefano Accorsi alla nascita dei gemelli, 5 curiosità che non conosci

Giovanna Mezzogiorno è una delle attrici più amate di sempre, ma pensi davvero di conoscere tutto su di lei? Ecco 5 cose che non sai sul suo conto: da Stefano Accorsi alla nascita dei gemelli.

Giovanna Mezzogiorno è senza dubbio una delle attrici più amate del grande schermo. La sua consacrazione è arrivata grazie alla collaborazione con Muccino per la pellicola L’ultimo Bacio. Pellicola che le ha fatto conoscere il successo come non mai, permettendole di entrare nel cuore non solo di milioni di italiani ma anche degli addetti ai lavori.

Grazie ai numerosi progetti a cui ha preso parte, i suoi fedeli sostenitori sono convinti di conoscere tutto sul suo conto, ma è davvero così? Per questo motivo abbiamo selezionato ben 5 cose che probabilmente non conosci sul conto di Giovanna Mezzogiorno, per provare a scoprire lati del suo vissuto di cui probabilmente non eri a conoscenza e che te la faranno apprezzare ancora di più.

5 cose che probabilmente non conosci su Giovanna Mezzogiorno

Giovanna Mezzogiorno, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, è senza dubbio una delle attrici più apprezzate del nostro paese, ma sapevi che l’arte è sempre stata di casa nella sua famiglia? I suoi genitori sono due attori proprio come lei. Stiamo parlando, infatti, dei Vittorio Mezzogiorno e Cecilia Sacchi, ma non solo. Anche suo nonno, Filippo Sacchi, lavorava nel settore. In quanto era un famoso critico cinematografico. Insomma, il cinema era impresso nel suo dna.

Con suo padre, i rapporti non sono stati sempre dei migliori. Quando lei ha compiuto 14 anni, lui ha avuto una figlia da un’altra donna e questo per lei è stato un vero e proprio trauma. Tant’è che hanno recuperato i rapporti poco prima della scomparsa di lui.

Nonostante appartenga al mondo del cinema e dello spettacolo, a differenza di molti suoi colleghi, Giovanna non ama i social. Tant’è che non dispone di alcun account in rete. Preferisce la vita reale e quella virtuale e dedica il suo tempo soprattutto ai suoi due gemelli, Leone e Zeno, nati dalla sua relazione con Alessio Federico Fugolo, conosciuto mentre entrambi lavoravano sul set. Segno che il cinema ha fatto parte e fa parte tutt’ora nella sua vita anche per quanto riguarda la sfera privata.

L’ultima curiosità riguarda il suo rapporto con Stefano Accorsi. I due hanno avuto una storia d’amore, o meglio i loro personaggi, durante le riprese de L’ultimo bacio, ma sapevi che anche nella vita reale sono stati legati per qualche tempo? Ora, nonostante non stiano più insieme, sembrerebbero avere un buon rapporto.