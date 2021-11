Milly Carlucci è una vera icona della televisione italiana, capace di mietere un successo dopo l’altro: dal mitico Ballando con le Stelle a Il Cantante Mascherato. Ma i più grandi successi di Milly non provengono dal campo professionale: ecco chi sono e cosa fanno i figli (adoratissimi) di Milly Carlucci.

Milly Carlucci è una delle conduttrici più amate e seguite in Italia, una vera icona della Rai. Ma poco si sa della sua famiglia, in particolare dei suoi due figli – Angelica e Patrick – che sono davvero due ragazzi straordinari e grandi lavoratori (no, non del mondo dello spettacolo).

I figli di Milly Carlucci: il suo più grande successo

La carriera di Milly è stata un crescendo di successi: dai primi anni in Rai con Pippo Baudo, alla conduzione pluriennale di Ballando con le Stelle, fino ad arrivare agli amatissimi programmi Notti sul Ghiaccio e Il Cantante Mascherato. Ma sono i due figli i suoi più grandi successi.

Angelica Donati, la primogenita di Milly Carlucci e suo marito Angelo Donati, è nata nel 1986, ma fin da piccola ha sempre rifiutato l’idea di entrare nel mondo dello spettacolo. La ragazza si è invece laureata nella prestigiosa Università di Oxford ed è poi stata assunta nell’azienda di famiglia. “Ho avuto la grandissima fortuna di avere due genitori che ci dicevano: fate quello che volete, purché siate felici” ha detto in un’intervista Angelica. “Ho sempre ammirato mio padre, mi ha ispirato. È stato il principale sponsor negli affari”.

Anche il secondogenito Patrick ha scelto una carriera diversa da quello glitterato della televisione. Il giovane, classe 1991, si è laureato a Londra alla Regent’s University e in questa città ha trovato lavoro in un’azienda dove ricopre un ruolo molto importante. Milly è orgogliosissima di entrambi i figli, ma di Patrick ha detto: “É l’ultima ruota del carro, ha una settimana di ferie all’anno, perché queste aziende anglosassoni ti mettono sotto, ti fanno lavorare tanto, ma io sono contenta, almeno così impara l’etica del lavoro, impara cosa vuol dire meritarsi uno stipendio”.

Insomma, Angelica e Patrick sono dei veri stakanovisti. Come si suol dire, la mela non cade mai lontana dall’albero…